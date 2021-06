Mois Parisien du Handicap : la capitale sensibilise ses habitants

Ecouter article Ecouter article





Depuis le 26 mai dernier se tient le Mois parisien du Handicap, lancé par la Ville de Paris. L’évènement, qui se terminera le 10 juillet 2021, sera ponctué d’animations, débats et activités autour du thème du handicap.

Cette année, la 12e édition du Mois parisien du Handicap se tient entre le 26 mai et le 10 juillet 2021. Son principe ? Mettre en lumière les personnes porteuses de handicaps et mettant en place différentes animations, organisées par différents acteurs, citoyens, associations et les services de la Ville de Paris. Les Parisiennes et Parisiens, avec un handicap ou non, pourront prendre part à des activités accessibles, tournant autour du sport, l’art, la culture…

“Il est urgent de valoriser le modèle de société inclusif, où tout le monde trouve sa place, explique Jacques Galvani, adjoint à la Maire de Paris. L’accessibilité est l’affaire de tous, nécessitée pour 20 % de la population, elle est utile (même ponctuellement) pour 40 % d’entre nous… Et elle est aussi, reconnaissons-le, un confort pour chacun d’entre nous.

Dans tous les arrondissements de la capitale, de nombreuses activités, respectueuses des consignes sanitaires, seront proposées. L’objectif est d’entretenir une dynamique positive et de lever les préjugés sur le handicap en invitant tous les citoyens à s’informer, à participer, à échanger.”

Voici la présentation de quelques temps forts et animations du Mois parisien du Handicap 2021 :

Attention, certaines activités demandent une inscription à l’avance, en ligne ou par téléphone, et/ou sont payantes.

Du 4 au 26 juin, se tiendra l’ exposition de 29 photographies de personnes en situation de handicap intitulé “Être Beau”. Elle se situe sur les contours du square de la Tour Saint Jacques en accès libre.

se tiendra l’ de personnes en situation de handicap intitulé “Être Beau”. Elle se situe sur les contours du square de la Tour Saint Jacques en accès libre. Des ateliers vélo pour tous , afin de sensibiliser à la pratique du vélo des personnes en situation de handicap les 5, 19 et 26 juin au bois de Vincennes. Ils sont gratuits et accessibles sur inscription par mail à l’adresse [email protected] .

, afin de sensibiliser à la pratique du vélo des personnes en situation de handicap les au bois de Vincennes. Ils sont gratuits et accessibles sur inscription par mail à l’adresse . Un parcours de découverte du Palais de la Porte Dorée et des vestiges de l’exposition coloniale du bois de Vincennes, adapté pour les personnes sourdes locutrices de la LSF . Visite programmée le 5 juin à 14h30 , gratuite et sur réservations auprès de Lara David par téléphone (01 53 65 30 74) ou e-mail ([email protected]).

du Palais de la Porte Dorée et des vestiges de l’exposition coloniale du bois de Vincennes, adapté pour les . Visite programmée le , gratuite et sur réservations auprès de Lara David par téléphone (01 53 65 30 74) ou e-mail ([email protected]). Le samedi 12 juin aura lieu la nuit du handicap dans le 7e arrondissement. La soirée sera accessible à tous avec au programme, des groupes de discussion, de la danse et des concerts.

aura lieu la dans le 7e arrondissement. La soirée sera accessible à tous avec au programme, des groupes de discussion, de la danse et des concerts. Le mercredi 16 juin , un colloque handicap et accessibilité sera organisé à l’Hôtel de Ville, à suivre en distanciel, pour échanger sur des thèmes tels que l’accès à la pratique sportive ou encore la culture et l’innovation.

, un sera organisé à l’Hôtel de Ville, à suivre en distanciel, pour échanger sur des thèmes tels que l’accès à la pratique sportive ou encore la culture et l’innovation. Le samedi 10 juillet, le Bal Arrangé inclusif et accessible pour clôturer ce Mois parisien du handicap et ouvrir Paris Plages au bord du canal de l’Ourcq dans le 19e arrondissement.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme du Mois parisien du Handicap sur le site de la Ville de Paris.