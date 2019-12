Mois de l’Economie sociale et solidaire en novembre : un mois pour découvrir une économie vraiment utile

Novembre sera le Mois de l’Economie sociale et solidaire. Pendant un mois, coopératives, entrepreneurs sociaux, associations et citoyens engagés apporteront la preuve qu’une économie porteuse de sens et de solutions existe. Plus de 130 manifestations (concerts, expositions, portes-ouvertes, etc.) sont organisées à travers l’Ile-de-France pour faire découvrir à tous une autre manière d’entreprendre, de consommer et de travailler. La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) d’Ile-de-France et l’Atelier – Centre de ressources régional de l’Économie sociale et solidaire – organisent en novembre prochain la 3ème édition francilienne du Mois de l’Economie sociale et solidaire, avec le soutien de la Région Ile-de-France.

A l’occasion de nombreux événements locaux, les Franciliens pourront rencontrer des acteurs économiques qui, par leurs initiatives sociales et solidaires, améliorent leur quotidien. Marchés solidaires, visites d’entreprises d’insertion, sensibilisations à l’entrepreneuriat collectif, projections de films engagés, défilés de mode équitable : autant d’événements qui apporteront la preuve qu’une autre économie est possible.

Concert de musique équitable le 3 novembre

Pour bien débuter, le lancement du Mois de l’ESS se fera dans une ambiance festive et fera la part belle à la musique équitable (principe du commerce équitable appliquée à l’industrie musicale). Le 3 novembre prochain, les Franciliens sont en effet conviés à l’Alimentation générale, salle de concert du 11ème arrondissement, pour danser sur les rythmes endiablés de Papafard, fanfare afro-jazz. Organisé par l’association Fairplaylist, le concert sera précédé par un barcamp sur la consommation responsable et marquera le début du festival de Ménilmontant.

Retrouvez toutes les manifestations du Mois de l’ESS en Ile-de-France sur www.lemois-ess.org

L’Economie sociale et solidaire en bref

L’Economie sociale et solidaire représente plus de 2 millions d’emplois en France soit près de 10% des emplois, dans des secteurs aussi divers que le commerce équitable, les entreprises d’insertion, le tourisme social, les régies de quartier, l’agriculture de proximité, la culture, l’éducation, les coopératives, les services de proximité…

L’Ile-de-France est la première région en termes d’implantation de l’Economie sociale et solidaire puisqu’elle accueille environ 31 000 entreprises, soit plus de 14% du nombre total d’établissements en France. Elle est également la première région en termes d’emplois dans l’Economie sociale et solidaire avec près de 374 000 salariés.

L’Atelier – Centre de ressources régional de l’Économie sociale et solidaire

L’Atelier est une association créée à l’initiative du Conseil régional d’Ile-de-France, mais aussi de diverses collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs du secteur. Cet organisme a pour but de favoriser le développement de l’Economie sociale et solidaire en Ile-de-France. Ouvert au public depuis octobre 2008, il accueille les créateurs d’activités sociales et solidaires, fait la promotion de l’ESS auprès du grand public et appuie les acteurs publics et économiques dans la mise en place de politiques en faveur de l’Economie sociale et solidaire. Président de l’Atelier : Jean-Marc Brûlé.

www.atelier-idf.org

La Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire d’Ile-de-France (CRESS IDF)

La CRESS IDF est l’instance représentative de l’ensemble des acteurs de l’Economie sociale et solidaire en région Île-de-France. Elle regroupe les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations de l’économie sociale et les acteurs de l’économie solidaire. La CRESS IDF est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, et notamment du conseil régional et des services déconcentrés de l’Etat, pour la mise en œuvre de toutes les politiques publiques qui concernent l’économie sociale et solidaire dans la région Île-de-France. Président de la CRESS IDF : Eric Forti.

www.economie-sociale.coop