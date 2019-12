Mois de l’Economie Sociale et Solidaire : Ça démarre le 1er Novembre

Plus de 1500 manifestations prévues partout en France ! Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, événement initié par le réseau des Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), débutera lundi prochain 1er novembre. Cette 3e édition, qui s’inscrit dans un contexte institutionnel favorable, regroupera 1500 manifestations partout en France et mobilisera plus de 125 000 participants. L’occasion pour les citoyens de découvrir les actions et acteurs d’une économie qui sait où elle va.

Alors que le gouvernement réunissait aujourd’hui le nouveau Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS), et après avoir annoncé le 19 octobre dernier un plan en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire, le réseau des Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) annonce l’ouverture dans quelques jours du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire. Cette 3e édition nationale s’inscrit dans une dynamique forte où les initiatives du secteur foisonnent pour mieux faire entendre, et connaître cette autre façon de concevoir l’économie. En atteste l’ouverture d’Etats Généraux de l’Economie Sociale et Solidaire le 11 octobre dernier qui réunissait plus de 260 représentants du secteur, la publication du Rapport Vercamer et de ses 50 propositions concrètes en avril dernier ou encore les travaux du CEGES sur les indicateurs du secteur…

Et les pouvoirs publics ne s’y trompent pas : Marc-Philippe Daubresse, Ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives, a annoncé le 19 octobre dernier la mise en place d’un plan en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire autour de 5 axes : « Je veux que nous avancions ensemble pour lui accorder la place qu’elle mérite. (…) L’Economie Sociale et Solidaire constitue une chance pour notre avenir ». Le Ministère s’est notamment engagé à financer des expérimentations dans 4 régions (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes), en vue de la mise en place d’agences partenariales de développement de l’économie sociale et solidaire animées par le réseau des CRESS. Ce dernier, par l’intermédiaire de Jean-Louis CABRESPINES (Président du Conseil National des CRESS), se réjouit de cette annonce : « Nous allons tout mettre en œuvre pour garantir la mise en application effective, durable et territoriale de ce plan en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire ». Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire regroupera près de 1.500 manifestations organisées par plus d’un millier d’acteurs sur tout le territoire français en novembre : les citoyens auront la possibilité de découvrir une économie qui a du sens, autour de 10 thématiques du quotidien (travailler, consommer, se loger, entreprendre, éduquer…).

