Moins de sucre, plus de fruits et légumes

Les Français mangent moins de sucre et plus de fruits et légumes et ils bougent davantage, s’est réjouie jeudi la ministre de la Santé Roselyne Bachelot en présentant le bilan du Programme national nutrition santé (PNNS) 2005-2010, qui fait état notamment d’un recul du surpoids et de l’obésité chez l’enfant.¨Pour Roselyne bachelot: “Ce dispositif a montré de vrais aboutissements, de vrais résultats”. “Tout cela contribuera à améliorer la santé de nos concitoyens”.

Le PNNS a pour but de conseiller les Français sur leurs choix alimentaires, de promouvoir l’activité physique et de dépister les troubles nutritionnels. La moitié de son budget de 19 millions d’euros est investie dans des campagnes de communication. Certains de leurs messages semblent avoir été reçus cinq sur cinq. D’après une enquête de l’AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments), la consommation de fruits et légumes a augmenté de 10% chez les adultes entre 1998 et 2006. Ceux qui en consomment au moins cinq par jour ont progressé de 16%. La consommation d’aliments sucrés a, quant à elle, baissé de 11% chez les adultes et de 15% chez les enfants âgés de 3 à 14 ans.