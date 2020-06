Modification de la durée d’attribution de l’AAH et des avantages attachés

Un décret (1) publié en août précise la notion de « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap », prévue à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, en tant que critère d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais supérieur ou égal à 50 %.

Il précise que la restriction substantielle d’accès à l’emploi compte tenu du handicap est caractérisée par d’importantes difficultés d’accéder à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées. Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an. La durée de validité de la reconnaissance d’une telle restriction peut varier entre un et deux ans. Ce texte détermine également les situations au regard de l’emploi ou d’une formation professionnelle, qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d’une telle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2011.

À noter que les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

(1) Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à certaines modalités d’attribution de cette allocation.