Mode et conseil en image: “J’avais pas vu” organise sa première journée portes ouvertes

« J’avais pas vu », structure dédiée au conseil, à la formation et à l’accompagnement dans le domaine de la mode, organisera jeudi 10 septembre, à Tours, sa première journée portes ouvertes.

« Notre équipe vous accueillera avec plaisir afin de vous faire découvrir l’ensemble de nos actions en faveur des personnes en situation de handicap. Vous y rencontrerez une partie de nos formateurs, des conseillers en image, et pourrez vous entretenir avec notre équipe sur les missions que nous nous sommes fixées ; à savoir :

– l’accompagnement des personnes vers une meilleure gestion de leur image personnelle ;

– la formation professionnelle au conseil en image et au socio-conseil en image ;

– la formation des professionnels de la mode/beauté à l’accueil des personnes handicapées.

Vous pourrez aussi participer à des ateliers de maquillage J’AVAIS PAS VU ® (ateliers de maquillage destinées aux femmes non voyantes), soins de mains, soins du visage et des ateliers conseils vestimentaires (et sur confirmation d’inscription pour les ateliers de maquillage au 06 63 87 84 42 ou contact@javaispasvu.com).

Pratique :

Le jeudi 10 septembre 2015 de 14h à 19hJ’avais pas vu21 rue Edouard Vaillant 37000 TOURS

Inscriptions : 06 63 87 84 42 ou mail : contact@javaispasvu.com

Plus d’infos : www.javaispasvu.com