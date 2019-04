Mobilité et handicap : Tank You et Wheeliz s’associent !

Tank You et Wheeliz s’associent pour faire rimer mobilité et handicap !

Faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap et leur mobilité : Tel est l’objectif commun des start-ups Wheeliz et Tank You, qui viennent de s’associer pour aller plus loin dans leur engagement et concilier au mieux mobilité et handicap.

Première plateforme collaborative dédiée à la location de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil roulant, Wheeliz a été créée en 2015. Elle permet aux personnes en situation de handicap ou âgées en fauteuil, de trouver une voiture adaptée à leurs besoins, proche de chez elles et à moindre coût. Aujourd’hui, ses quelques 9000 utilisateurs peuvent louer plus 950 voitures à travers toute la France, à partir de 45€/jour, assurance tous risques incluse.

Lancée en mai 2017, Tank You a créé le premier réseau de distribution mobile d’énergies, concept grâce auquel ce ne sont plus les usagers qui se déplacent pour faire le plein dans une station-service, mais la station-service qui vient à eux. Une solution qui peut s’avérer d’autant plus pratique pour les conducteurs en situation de handicap. Ainsi Tank You propose actuellement ce service en région Parisienne, région Lilloise et depuis peu dans l’Eure et la Seine Maritime en partenariat avec Butagaz. En 2018, Tank You a réalisé près de 3 millions de chiffres d’affaires auprès d’une centaine d’entreprises partenaires et des particuliers pour leur véhicule personnel.

Ainsi, les deux jeunes entreprises ont décidé d’associer leurs services. En effet, depuis le 1er janvier 2019, Tank You propose aux clients particuliers de Wheeliz des frais de service réduits de 30% pour leur permettre de faire le plein de leurs véhicules de façon confortable.

Le service sera disponible sur les 3 régions desservies par Tank You : Lille, l’ouest de la région parisienne et autour de Louviers.

« Le service de Tank You s’avère donc extrêmement pertinent pour nos utilisateurs à mobilité réduite, dans la mesure où il leur évite un déplacement sans grande valeur ajoutée et leur fait gagner du temps. D’autant que ça peut leur être utile au quotidien mais également dans le cadre de leurs locations », a commenté Charlotte de Vilmorin, co- fondatrice de Wheeliz.

Plus d’infos sur : www.Tankyou.co et www.wheeliz.com/fr