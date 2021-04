Mobilité et accessibilité : Un manifeste pour mieux intégrer le handicap

Ecouter article Ecouter article





À l’occasion de la Journée mondiale de la mobilité et de l’accessibilité, une personne déficiente visuelle et la fondatrice de la société HDF Accessibilité, ont écrit un manifeste pour attirer l’attention des entreprises et responsables politiques sur le besoin d’intégrer le handicap dans leurs dispositifs de mobilité et d’accessibilité.

Marie–Hélène Vieira, fondatrice de la société HDF Accessibilité, et Nicolas Karasiewicz, déficient visuel, ont décidé d’agir en faveur du handicap. Ils souhaitent que les entreprises et pouvoirs publics prennent davantage en compte ce sujet dans leurs dispositifs pour l’accessibilité et la mobilité. Pour cette raison, Marie-Hélène Vieira et Nicolas Karasiewic ont rédigé un manifeste qui leur est destiné, dans la cadre de la Journée mondiale de la mobilité et de l’accessibilité du 30 avril 2021. Découvrez ici leur manifeste :



Le handicap, un sujet encore sous-estimé



« Encore aujourd’hui, le handicap reste un sujet qui est pris à la légère, utilisé de manière opportuniste. Trop d’entreprises surfent sur la thématique du handicap pour se faire valoir une image solidaire, parce que « ça fait bien d’en parler ». Le handicap ne doit pas servir une marque à des fins uniquement commerciales. Le sujet est bien trop sérieux.

L’insuffisance de la loi pour l’égalité des chances

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a fait bouger quelques lignes. Elle a permis de poser un cadre. Mais ça n’est pas encore suffisant. Neuf collectivités sur dix que nous avons rencontrées, ne sont toujours pas équipées de boucle magnétique permettant d’amplifier le son pour les personnes malentendantes. Alors que l’installation de ce dispositif est devenue obligatoire, dans le cadre de cette loi. Est–ce une situation normale du point de vue d’organismes considérés comme d’utilité publique ?

Avoir une vision plus globale de la mobilité et de l’accessibilité

Par ailleurs, une des réponses au handicap se limite souvent à installer une rampe d’accès devant l’entrée de son établissement ou à abaisser les trottoirs au niveau des passages piétons. Mais ça ne répond pas à la problématique dans son ensemble. Qui pense au parcours en amont de la personne handicapée ? Comment a–t–elle la possibilité d’arriver jusqu’à cette rampe depuis son domicile ? Et une fois arrivé devant le trottoir abaissé, comment un déficient visuel sait–il s’il peut traverser ou non ? Il est nécessaire de penser à l’usage avant de réfléchir à l’outil, et surtout, d’avoir une démarche globale car le handicap est pluriel.

Éveiller les consciences auprès des responsables politiques et entreprises

Alors, à l’occasion de la journée mondiale de la mobilité et de l’accessibilité, et à l’approche des élections régionales et départementales, nous souhaitons éveiller les consciences des grands décideurs, les politiques et les collectivités plus particulièrement, d’intégrer une fois pour toute, le handicap dans leur stratégie de mobilité et d’accessibilité. Et aussi les dirigeants de TPE, PME, ETI, grands groupes à investir. Une boucle magnétique ou une balise sonore coûtent environ 200 euros. À sa petite échelle, tout le monde peut s’y mettre pour que l’effort ne soit plus à sens unique. »

Présentation de Nicolas Karasiewicz, Marie-Hélène Vieira et HDF Accessibilité

Marie-Hélène Vieira a créé la HDF Accessibilité en octobre 2020, afin de continuer le travail de sa sœur, qui a créé la société BreizhAccess Solution en 2017, en Bretagne. Depuis 5 ans, HDF Accessiblité et Nicolas Karasiewicz, sont intervenus auprès d’une centaine d’entreprises et de collectivités, pour les aider à mettre en place des actions pour améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.