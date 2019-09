Mobilité adaptée : Toolib simplifie vos déplacements grâce à la solidarité

Posted in:

Toolib, une application pour améliorer la mobilité des personnes en situation de handicap ou perte d’autonomie : simplifiez vos déplacements avec la mobilité adaptée

Simplifier les déplacements des personnes en perte d’autonomie : c’est la raison d’être de l’application « TooLib » dédiée à la mobilité adaptée et basée sur la solidarité.

Basée sur l’entraide et le partage, cette application propose aux personnes qui ont des difficultés à sortir de chez elles, notamment pour faire des grands déplacements, de trouver des solutions adaptées à leurs besoins à travers des milliers de biens et services à louer entre particuliers en France et à l’étranger : logements, véhicules, matériels, services d’aide…

« Une fois votre inscription sur Toolib validée, il vous suffira d’indiquer une localisation et une date pour que Toolib vous propose automatiquement les différentes solutions qui s’offrent à vous afin de pouvoir vous déplacer, vous loger, vaquer à vos occupations, et vos loisirs, expliquent les concepteurs de l’application ».

Toolib est accessible sur ordinateur, téléphone mobile et tablette. Plus d’infos : http://toolib.fr/