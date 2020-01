Mobilisation étudiante à Paris

Des étudiants se mobilisent pour des enfants handicapés et organisent une journée au vert entre étudiants et enfants trisomiques. L’association 21Sourires vous donne rendez-vous le Vendredi 7 Mai au Jardin d’Acclimatation, avenue du Mahatma Gandhi 75116 Paris

AU PROGRAMME :

Un groupe d’étudiants aura le plaisir d’emmener des enfants de l’Externat Medico-Pédagogique au Jardin d’Acclimatation.Pendant cette journée au grand air, des enfants trisomiques pourront échanger et partager avec des enfants non trisomiques des moments privilégiés autour d’ateliers, de jeux ou encore d’une promenade en bateau.

POURQUOI UN TEL ENGAGEMENT ?

· Informer sur un handicap qui exclut socialement, culturellement et professionnellement

· Favoriser l’intégration et l’épanouissement de personnes trisomiques lors d’une journée inédite avec des enfants non atteints de l’anomalie génétique et ce dans un cadre exceptionnel et préservé

21Sourires est une association de la loi 1901 créée en octobre 2009 par 8 étudiants de l’IESEG School of Management dont le but est de développer la tolérance et l’acceptation cette maladie au sein de la société.



Contact: Diane Guillaume 06-26-97-51-45 ou guillaume.diane@gmail.com