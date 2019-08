Mobilisation des employeurs publics de la région Rhône-Alpes

Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) réunit les employeurs publics de la région au sein du Salon Handica Lyon, rendez-vous incontournable du Handicap, de la Dépendance, du Soutien à domicile qui se tient à Eurexpo les 10, 11 et 12 juin 2009. Le vendredi 12 juin à partir de 9 h, ces employeurs partageront leurs expériences, s’informeront, se donneront les moyens de remplir leurs engagements vis-à-vis des personnes handicapées, comme le prévoit la loi.

Durant la matinée, près de 200 responsables, DRH, ou élus issus des fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière et des personnes handicapées de la région Rhônes-Alpes se rencontreront autour de spécialistes du sujet, experts et partenaires locaux qui se mettront à la disposition des participants pour les aider à mieux comprendre le handicap et les dispositifs d’intégration professionnelle.

Lors de ce colloque, des exemples concrets d’intégrations seront présentés par des travailleurs handicapés et des employeurs rhône-alpins avec l’objectif de démontrer qu’embaucher ou maintenir une personne handicapée dans la fonction publique est possible. Des représentants du FIPHFP présenteront également les différents dispositifs dont peuvent bénéficier les employeurs publics pour les appuyer dans ces démarches en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Le colloque facilitera enfin la mise en relation avec les partenaires du FIPHFP pour les employeurs publics qui souhaitent engager une démarche active de recrutement ou de maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.

À l’issue de cette matinée, les Centres de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère et de la Savoie, la Ville de Villeurbanne et l’Institut national des jeunes sourds de Savoie signeront une convention avec le FIPHFP en présence de Didier Fontana, Président du Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Le FIPHFP, acteur majeur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, est également présent les 10, 11 et 12 juin au sein du Salon Handica. Son stand permettra à tous les visiteurs de prendre connaissance des dispositifs que le Fonds met en place en faveur de la formation, de l’accès à l’emploi et de la carrière des personnes handicapées dans les fonctions publiques.

Enfin, le FIPHFP facilite la rencontre entre les personnes handicapées en recherche d’emploi et les employeurs publics de la région Rhône-Alpes au sein du village emploi de Handica « Emploi-Formation ».

Mis en place en juin 2006, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique finance les actions de recrutement ou de maintien dans l’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique. Le FIPHFP intervient sous la forme d’aides au cas par cas demandées par les employeurs à sa plateforme en ligne, ou de conventions pluri-annuelles. En 2008, la plateforme des aides du FIPHFP a payé plus de 4 M € d’aides. Le FIPHFP a conventionné l’an dernier avec 60 employeurs des trois fonctions publiques. Le total des engagements souscrits en 2008 par le Fonds s’établit à plus de 135 M €. Ce sont les contributions des employeurs des trois fonctions publiques (d’État, territoriale, et hospitalière) qui n’emploient pas les 6 % de travailleurs handicapés imposés par la loi de 1987 qui permettent de financer ces politiques.

“Ensemble pour une fonction publique exemplaire”

Salon Handica Lyon – 12 juin 2009