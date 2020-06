Mobilisation de la Région Ile-de-France contre le SIDA

La Région Ile-de-France est donc mobilisée depuis plus de 20 ans sur la prévention du Sida et l’accompagnement des personnes touchées. Chaque année, elle y consacre un budget de 5 M€ pour, notamment, financer le Centre régional d’information et de prévention du Sida (CRIPS-IdF) qui œuvre pour l’information des professionnels des secteurs éducatifs, sanitaires et sociales et pour les jeunes franciliens, aider des associations, distribuer de préservatifs gratuits… Elle a naturellement répondu présent à Solidarité Sida dès sa création, il y a 12 ans maintenant. Et cette année encore, la Région Ile-de-France participe à l’organisation de Solidays à hauteur de 800 000 €, ce qui fait de l’Ile-de-France le premier partenaire du festival.

La Région a inscrit la lutte contre le Sida dans chacun de ses 15 accords de coopération à travers le monde et, depuis cette année, dans les territoires relevant de l’action d’urgence humanitaire. Elle y consacre en 2010 100 000 € pour les associations locales de lutte contre le Sida (et parfois le paludisme) : à Kayes, au Mali, à Nouakchott, pour le CRIPS de Santiago du Chili ouvert en 2003, etc… Pour l’Afrique du Sud, dans la province du Gauteng, des actions sont financées à Johannesburg et Pretoria via des plateformes d’associations locales dont les personnes sont ainsi formées à la prévention et à l’aide aux personnes.

Le Fonds Solidarité Sida Afrique

L’Afrique subsaharienne est la région du monde la plus touchée par le sida, avec près de 22,5 millions de personnes séropositives. L’Ile-de-France a été la première Région française à s’impliquer dans le Fonds Solidarité Sida Afrique lancé par Solidarité Sida en 2006. Avec les 100 000 € annuels versés par la Région, ce sont plus 21 projets portés par des associations locales de 11 pays africains (Burkina Faso, Benin, Côte d’Ivoire, Kenya, Mali, Niger, République Démocratique du Congo, Rwanda, Madagascar, Cameroun et Togo) qui ont pu voir le jour. Derrière ces chiffres, ce sont des médicaments, des dépistages, des ateliers nutritionnels, des groupes de parole, des prises en charge médicales et psychosociales, des visites à domicile et à l’hôpital qui sont mis en place pour soutenir les malades ou des stages professionnels pour les orphelins de malades.

Solidays 2009

La Région Ile-de-France accueille sur son stand de 300 m2 les associations franciliennes, qui, avec son soutien, agissent chaque jour pour mieux informer les jeunes et prévenir les comportements à risque : le CRIPS, Jeunes Violence Ecoute, Suicide Ecoute et l’Association Française de la Contraception.

Cette année, le parcours proposé est sur le thème « Présers’aimons nous !». Ce parcours interroge les festivaliers sur l’utilité des préservatifs, les contextes d’utilisation, leurs fiabilités et sur ce qu’ils représentent et aussi sur la vie affective et sexuelle, la consommation de produits psycho actifs et le bien-être/mal-être chez les jeunes.

Un partenariat exceptionnel avec Solidarité Sida et le festival Solidays !

Pour la seconde fois, le festival Solidays est partenaire de Tick’Art. La Région permet ainsi aux jeunes franciliens d’accéder à l’ensemble du festival Solidays pour un coût minime. Un dépliant spécial Festivals, accompagné d’un préservatif afin de sensibiliser les jeunes à la lutte contre le sida, est distribué à cette occasion par la Région. www.tickart.fr (Tick’art : 6 sorties culturelles pour 15 euros)