Mobilisation contre les mines et les bombes

Handicap International organisera les 17es Pyramides de chaussures le 24 septembre dans une trentaine de villes en France. C’est l’occasion pour l’association de mobiliser l’opinion publique contre les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions (BASM). Ces armes continuent d’être utilisées, comme dernièrement en Libye et au Cambodge. Cette année, Handicap International entend mettre l’accent sur leur impact désastreux sur le développement des pays affectés.

Bien qu’elles soient interdites par les Traités d’Ottawa et d’Oslo, mines et BASM ont été utilisées à plusieurs reprises cette année, mettant en danger plusieurs milliers de personnes. L’utilisation de mines et de BASM a été établie en Libye ce printemps. Et la Thaïlande a reconnu avoir fait usage de BASM lors d’affrontements avec le Cambodge en février dernier.

Encore de nombreuses victimes

Handicap International continue son combat contre les mines et les BASM, engins dévastateurs qui ne font pas la distinction entre victimes civiles et militaires. L’association œuvre pour l’application du droit international humanitaire par les États, alors que l’on déplore encore aujourd’hui une victime toutes les deux heures. 83 pays et territoires sont toujours pollués par ces armes et 500 000 personnes blessées par des accidents par mines ou restes explosifs de guerre ont besoin d’une aide à vie.

Les Pyramides de chaussures, un rendez-vous citoyen

Depuis 1995, les Pyramides de chaussures constituent le point d’orgue de la mobilisation de Handicap International contre ces engins explosifs. L’association souhaite sensibiliser les citoyens aux dangers qu’elles représentent et invite chacun à venir signer la pétition pour inciter les États à respecter leurs engagements internationaux. La Pyramide est l’occasion de venir déposer une paire de chaussures, symbolisant le pied, la jambe ou la vie de milliers de civils innocents suite à l’explosion d’une mine ou d’une sous-munition.

Une entrave au développement

Au-delà des drames humains que provoquent les mines antipersonnel et les BASM pour les victimes directes, ce sont des millions de victimes invisibles qui subissent aussi les conséquences de ces « armes des lâches ». Elles posent une entrave majeure au développement des pays pollués, dont l’économie repose souvent majoritairement sur l’agriculture. Leur présence rend parfois trop dangereux l’accès aux champs ou aux points d’eau, et ce sont des familles entières qui sont condamnées à subir les conséquences incessantes de « la guerre après la guerre ».

Pratique

Liste des villes participantes en 2011 : Amiens (80), Argentan (61), Aubagne (13), Auxerre (89), Bordeaux (33), Brive-la-Gaillarde (19), Cergy (95),

Chambéry (73), Clermont-Ferrand (63), Coudekerque-Branche (59), Lille (59), Lyon (69), Marseille (13), Metz (57), Montpellier (34), Nancy (54), Nantes

(44), Nice (06), Paris (75), Poitiers (86), Prats-de-Mollo (66), Revel (31), Rouen (76), Saint-Amand-les-Eaux (59), Saint-Nazaire (44), Sélestat (67),

Strasbourg (67), Toulon (83), Valenciennes (59), Verdun (55).

Pour plus d’information : www.pyramide-de-chaussures.fr