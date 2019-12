Mobilazur: Nice s’engage pour le transport des personnes à mobilité réduite

En plus du service spécifique « MobilAzur », la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur tente de rendre le réseau actuel Ligne d’Azur accessible aux personnes à Mobilité Réduite. Mis à part le tramway, qui l’est déjà de par sa construction, seulement 40 % des bus (155 véhicules)permettent aux personnes handicapées de voyager dans des conditions optimales.

« MobilAzur » est un service de transport à la demande, réservé aux personnes à mobilité réduite, qui fonctionnera tous les jours de 7H à 24H et le dimanche de 9h à 19h. La réservation se fait par téléphone, mail, internet, et par serveur vocal. Le principe de réservation permet de grouper les voyages puisqu’il s’agit de transport en commun.

Le 12 décembre dernier, le Conseil Communautaire a décidé de confier à la société KEOLIS l’exploitation du service « MobilAzur », sous forme de délégation de service public (DSP).

Jusqu’à présent, la Ville de Nice assurait sur son territoire un service de transport pour les personnes en fauteuil roulant, les personnes non voyantes et de toutes celles titulaires de la carte d’invalidité à 80 %. Près de 30 personnes étaient alors transportées chaque jour par le biais de 4 véhicules adaptés. Au total, 253 personnes en fauteuil roulant et des 106 personnes non-voyantes sont actuellement transportées par le Centre Communal Actions Sociales (CCAS), leurs demandes seront désormais prises en charge automatiquement dans le cadre du service « Mobil’Azur ».

En ce qui concerne les autres personnes à mobilité réduite (531 bénéficiaires), le CCAS continuera d’assurer leur transport jusqu’à la prise en charge par le service « Mobil’Azur ».

Chaque année se sont entre 30 et 50 arrêts de bus accessibles qui sont réalisés pour un investissement de 1,5 million d’euros. Ils sont aujourd’hui au nombre de 2000. Les transports quant à eux devraient atteindre le chiffre de 1945. La priorité d’aménagement des arrêts de bus se fait en prenant en considération l’importance du trafic ou des secteurs sensibles comme par exemple les hôpitaux. En termes d’information et de sécurité, les nouveaux poteaux d’arrêts mis en place pour les personnes non voyantes sont équipés d’un système de détection.

Durant cette période transitoire, Christian Estrosi, Député-Maire de la ville de Nice, a demandé au CCAS d’appliquer le tarif de 1 €, à la place des 3,60 € habituels. (Source Nice Premium)