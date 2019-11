Un réseau social dédié aux personnes handicapées déployé en Gironde

C’est à l’occasion d’une journée portes ouvertes des MDPH que le réseau Mobalink , plateforme numérique d’entraide créée pour mettre en relation personnes handicapées et valides est lancé

Jean-Luc Gleyze, président du Département de la Gironde, et Sébastien Saint Pasteur, président de la commission Politique du Handicap et de l’inclusion, signeront avec Jonathan Dupire, président de Mobalib, une convention pour mettre à disposition des Girondins la plateforme d’entraide Mobalink, dans le cadre de la journée portes ouvertes des Maisons du Département des solidarités de Pessac, Talence, Bègles, Léognan, Gradignan et Villenave d’Ornon.

Qu’est-ce que Mobalink ?

Mobalink est une plateforme numérique d’entraide créée par l’entreprise Mobalib pour mettre en relation personnes handicapées et valides. Son objectif est de créer une communauté et des outils numériques pour faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.

Il y a 3 ans, Jonathan Dupire, Jessica Amrane Delafosse et Marina Désiré, sont partis du constat que les personnes en situation de handicap et leurs proches étaient particulièrement touchés par l’isolement, essentiellement à cause de la difficulté d’accès à l’information et de son manque de fiabilité. Ils ont donc créé la plateforme Mobalink, en s’entourant d’une équipe d’ingénieurs cogniticiens. Mobalink permet de chercher des bons plans, connaître les endroits accessibles en Gironde grâce à un GPS type Waze bientôt capable de prendre en compte tout type de handicap, partager des questions avec la communauté.

la Société Mobalib est présente à tous les salons de l’innovation nationaux, et va implanter un second bureau aux Mureaux en Ile de France et prévoit une importante levée de fonds pour recruter une équipe d’ingénieurs qui devra créer le “Waze” tout handicap.

Les attentes du Département

Grâce à ce réseau social, le Département pourra mettre à disposition les informations institutionnelles de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) auprès des Girondins en situation de handicap et de leurs aidants, notamment pour aider à l’orientation vers les lieux d’accueils.

Cette plateforme sera un élément important de la démarche Territoire 100% Inclusif en donnant les informations d’une façon plus facile à lire et à comprendre. Cet outil facilitera également la mobilisation des utilisateurs pour participer à cette démarche : participer aux événements, témoigner de leur expérience et usages mais aussi évaluer les dispositifs et services.

Télécharger le programme du 14 novembre : Programme détaillé des animations MDPH Gironde