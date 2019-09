Mme Montchamp signe la convention d’objectifs et de moyens du groupement national de coopération handicaps rares

Marie-Anne MONTCHAMP, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, a ouvert la 2ème réunion du comité de suivi du schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares.

Arrêté le 27 octobre 2009, ce schéma vise à faciliter le parcours de vie des personnes en situation de handicap rare, en améliorant la connaissance de ces situations rares et par le développement et la mise en réseau des compétences et des ressources collectives très spécialisées, mobilisées à leur intention. Ce schéma permet de déployer sur cinq ans 35 millions d’euros pour des personnes touchées par des déficiences peu communes qui nécessitent une expertise particulière.

La réunion du 13 mars a permis de faire un point d’étape sur la structuration territoriale des expertises et des accompagnements médico-sociaux, qui s’est traduite en 2011 par la création du groupement national de coopération handicaps rares (GNCHR), constitué à partir des trois centres de ressources existants.

La secrétaire d’Etat a signé avec le GNCHR, les responsables des trois centres nationaux de ressources, la CNSA et les trois agences régionales de santé concernées la convention d’objectifs et de moyens du groupement, qui garantit les moyens et la visibilité nécessaires au déploiement des missions du GNCHR, dont la dotation de fonctionnement a été établie à 1 135 845€.

Elle a annoncé que l’appel à projet pour la création d’un quatrième centre national de ressources consacré à la combinaison handicaps rares et épilepsie sévère allait être lancé dans les tous prochains jours.

A l’occasion de cette réunion, Marie-Anne Montchamp a tenu à rappeler que ce schéma permet une attention toute particulière envers les personnes handicapées les plus fragiles, celles qui, par la rareté ou par la combinaison complexe de plusieurs handicaps, pourraient courir le risque d’un isolement extrême.

Elle a déclaré : « la rareté du handicap ne peut faire obstacle à l’application de l’esprit et du texte de la loi du 11 février 2005 qui garantit la mise en œuvre du projet de vie et du droit à compensation. »