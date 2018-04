Mission handicap Valeo : Mettre en valeur la diversité

Mission handicap Valeo : Faire de la diversité une valeur de l’entreprise

Le groupe Valeo, équipementier automobile, place l’insertion des travailleurs handicapés au cœur de sa politique d’emploi. Nous avons rencontré Scarlett Mathieu, Responsable Mission Handicap Valeo France. Elle coordonne les actions handicap pour l’ensemble des établissements français du groupe.

Pouvez-vous nous présenter Valeo ?

Valeo est un équipementier automobile français, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Le Groupe travaille principalement à la réduction d’émission de CO² et au développement de la conduite intuitive et autonome. Valeo fournit également des pièces automobiles de rechange.

Quels ont été les points forts de l’accord qui vient de se terminer ?

Le recrutement et les actions de maintien dans l’emploi ont été les points forts de notre 2e accord handicap (2015-2017).

Nous avons atteint et dépassé notre objectif de recrutement sur les trois années de l’accord, et réalisé nos embauches majoritairement en CDI.

Nous avons également mis en œuvre de nombreuses actions de maintien dans l’emploi. De l’aménagement du poste de travail, au financement d’équipements individuels spécifiques : les axes de travail sont nombreux et nous permettent d’accompagner en permanence nos salariés ayant des besoins spécifiques.

Ainsi, nous proposons des outils adaptés et répondant aux spécificités de chacun, par le biais d’équipements simples et intuitifs (siège ergonomique, assistance à la manutention par exemple).

De plus, des projets plus conséquents ont été entrepris, comme le développement d’un exosquelette personnalisé, le réaménagement d’un chariot élévateur en conduite à gauche.

En améliorant l’environnement de travail de nos salariés en situation de handicap, nous créons des conditions optimales pour tous.

Nous sommes très fiers de pouvoir accompagner nos salariés dans l’amélioration continue de leurs conditions de travail, et ainsi éviter leur désinsertion professionnelle prématurée.

Quels sont les objectifs et axes de développement de votre nouveau projet d’accord ?

Dans le cadre de notre 3eme accord handicap (2018-2020), pour lequel nous sommes encore en négociation, nous souhaitons capitaliser sur le travail déjà mené et valoriser nos bonnes pratiques internes.

Donner de la visibilité à nos démarches, c’est combattre les idées reçues et faire de la diversité une valeur de l’entreprise.

Par ailleurs, nous renforçons notre volonté en matière d’insertion professionnelle à travers un objectif de recrutement plus ambitieux. L’insertion professionnelle ne s’arrête pas au recrutement. L’intégration dans le collectif de travail est essentielle. Ainsi, l’un de nos axes de travail sera la sensibilisation de nos managers, notamment les leaders de production auprès desquels plusieurs sessions de formation seront dispensées prochainement.

Au-delà de ces actions, c’est la pérennisation de l’emploi de nos collaborateurs que nous visons. Nous savons que la gestion du handicap est une question de temps qui nécessite de l’anticipation et de la réactivité. C’est pourquoi une attention particulière doit être portée aux salariés ayant des restrictions médicales, ou des problématiques de santé. Nous pourrons ainsi les accompagner de la bonne manière et en temps voulu.

Notre politique s’appuie principalement sur des actions préventives, accessibles et durables. En parallèle, nous accentuons le rôle de nos salariés proche aidants, à qui nous attribuons plus de reconnaissance et des avantages supplémentaires.

De quelle manière travaillez-vous avec le STPA ?

Nous travaillons avec le Secteur Protégé et Adapté depuis 2004, avant même la mise en place de notre premier accord handicap (2012).

Nous collaborons avec des ESAT et des EA de différentes manières, notamment via des prestations traiteurs, l’aménagement d’espaces verts et des travaux d’impressions.

Toutefois, nous allons plus loin dans notre engagement puisque nous intégrons directement des équipes d’ESAT dans nos ateliers de production. A ce jour, 8 de nos établissements accompagnent des Travailleurs Handicapés pour des travaux de tri de pièces ou de petits assemblages. Le personnel d’ESAT est complètement intégré au processus de fabrication Valeo, et fait aujourd’hui partie intégrante de l’entreprise : c’est une aventure humaine exceptionnelle !

Comment postuler chez Valeo ?

Pour postuler chez Valeo, rendez-vous sur : https://www.valeo.com/fr/trouver-emploi-stage/ ou venez nous rencontrer sur de nombreux forums auxquels nous participons.

En photo : Scarlett Mathieu, Responsable Mission Handicap Valeo France.