Mission handicap et emploi SNCF : Priorité aux compétences !

Mission handicap et emploi SNCF : Des recrutements sur de nombreux métiers et à tous niveaux de qualification

SNCF recrute sur plus de 150 métiers ouverts à tous les profils, quel que soit le niveau de qualification, avec ou sans handicap. Son mot d’ordre : priorité aux compétences. Le parcours de Nicolas Mace, chargé d’études voie chez SNCF Réseau, en est une bonne illustration. Il témoigne avec Ludovic Lippens, manager qui a accompagné son intégration en lien avec la Mission handicap et emploi SNCF et notamment Marthe Ravez, correspondante Handicap & Emploi régionale SNCF Réseau.

Septembre 2018. Alors que Nicolas Mace, 36 ans aujourd’hui, recherche un emploi de chargé d’études, après une expérience de 12 ans au sein d’un bureau d’études en urbanisme, il décide de répondre à une offre proposée sur le site www.emploi.sncf.com. De son côté, Ludovic Lippens, ingénieur au sein du Pôle régional Ingénierie SNCF de Rouen, recherche un nouveau cadre chargé d’études pour son équipe.

Parmi les différents candidats qu’il reçoit, il fait la connaissance de Nicolas. Celui-ci réussit les tests de recrutement avec brio et correspond aux critères recherchés pour le poste, à une exception près :

« Nous recherchions une personne qui allait passer beaucoup de temps sur le terrain, en établissement de production et sur les voies, pour apprendre à organiser des chantiers, indique Ludovic Lippens. Ce qui signifiait forcément de nombreuses heures passées dans le ballast, c’est-à-dire dans les cailloux, sur la voie ferrée. Nous recherchions donc quelqu’un, qui, a priori, ne pouvait pas être une personne à mobilité réduite ».

Et il se trouve que c’est le cas de Nicolas : « J’ai une dystrophie musculaire, maladie génétique qui implique que je marche régulièrement avec une canne, notamment pour monter plusieurs marches ou me déplacer sur des sols instables. Cela ne pose pas de problème pour travailler dans un bureau, mais c’est effectivement difficile pour moi de travailler longuement sur les voies ».

C’est donc avec regret que Ludovic Lippens et son équipe continuent leurs recherches, sans trouver de profil équivalent à celui de Nicolas.

À défaut, ils ouvrent un poste d’intérim, pour effectuer des missions parallèles au poste à pourvoir, et c’est ainsi que Nicolas est recruté en tant qu’intérimaire : « J’ai intégré un service consacré aux ouvrages d’art (ponts, tunnels…) qui se trouvait dans les bureaux voisins du service pour lequel j’avais passé mes tests de recrutement. Tout s’est très bien passé et après quelques mois de missions, M. Lippens et M. Lecerf – que j’avais rencontré lors du recrutement et qui est aujourd’hui mon manager – m’ont expliqué que mon profil pouvait convenir au poste à pourvoir dans leur service, à condition que la fiche de poste soit adaptée ».

Une intégration réussie qui aboutit à un recrutement

Un échange qui aboutit finalement au recrutement de Nicolas, comme le raconte Ludovic Lippens : « Nicolas s’est bien intégré à l’équipe et s’est révélé être très compétent. C’est pourquoi, au fil de l’eau, nous avons remis en question la situation : nous recherchions une personne compétente dans un domaine spécifique… et cette personne nous l’avions, l’obstacle principal étant son handicap, qui ne correspondait pas aux contraintes du poste à pourvoir. Nous avons revu notre fiche de poste et le contenu de la formation prévue afin de les recentrer sur l’essentiel, et de réduire de manière importante le temps passé sur la voie ferrée, et nous avons officialisé le recrutement de Nicolas en tant que cadre d’études ».

L’adaptation de la fiche de poste et du contenu de la formation s’est faite en lien avec Nicolas, avec Marthe Ravez, la correspondante Handicap & Emploi régionale SNCF Réseau, la mission handicap et emploi SNCF et le pôle de ressources humaines du service. « Nous avons échangé sur ce qu’il m’était possible de faire ou non, commente Nicolas. Les missions terrain incompatibles avec mon handicap ont été réparties sur la feuille de route d’autres postes. En parallèle, un accent plus fort a été mis sur certains aspects techniques que couvrent mon poste ».

Ce que complète Ludovic Lippens : « Nicolas va voir les engins mais quand ils sont en gare, l’essentiel étant qu’il voit comment les choses s’organisent. En général, cela se fait dans un bureau avec d’autres chefs de districts, donc il pourra le faire. Il passera un petit peu moins de temps sur le terrain que les autres mais il pourra le compenser en échangeant davantage avec ceux qui seront allés longtemps sur la voie. De plus, le développement des technologies l’aidera à réunir toutes les informations. Par exemple nous travaillons beaucoup avec des nuages de points, des images en 3D que l’on peut aller chercher sur les applications disponibles. Ce qui fait que Nicolas peut visiter tout seul un morceau de voie ferrée depuis son ordinateur ».

Sur le plan des aménagements de poste de travail, Nicolas dispose d’un siège ergonomique et rencontre régulièrement la correspondante Handicap & Emploi SNCF Réseau de la région pour faire le point sur ses éventuels besoins. « Une petite adaptation a également été nécessaire au niveau de l’école SNCF de Nanterre dans laquelle je suis ma formation en alternance, précise Nicolas. Les étages n’étant pas accessibles, l’emploi du temps de mon groupe de formation a été aménagé de façon à ce que tous les cours aient lieu au rez-de-chaussée. J’ai par ailleurs la garantie de trouver une place de stationnement accessible devant le bâtiment pour garer mon véhicule ».

Aujourd’hui Nicolas se sent bien intégré à son poste. Il alterne le travail en entreprise avec les temps de formation à l’école à raison d’une semaine par mois environ.

« Ma mission consiste à réaliser des études pour préparer et organiser les travaux à venir sur le réseau de voies ferrées, explique-t-il. On ne crée plus beaucoup de voies, comme l’essentiel du réseau est construit, mais il y a de nombreux secteurs à rénover et entretenir. Actuellement je m’occupe principalement des estimations et des études de faisabilité des rénovations.

Mon intégration s’est très bien passée. Vu qu’il s’agit d’un espace de travail en open space commun à ma mission d’intérim, je connaissais déjà les personnes du service que j’allais intégrer. Je me sens très bien ici, aussi bien au niveau de l’établissement et de son accès que dans les rapports avec mes collègues de travail et ma hiérarchie. J’apprécie tous les jours de venir travailler ici. Je tiens d’ailleurs à remercier M. Lippens et M. Lecerf pour leur implication et leur confiance qui m’ont permis de prendre ce poste dans les meilleures conditions ».

Pour obtenir plus d’informations sur les différents métiers de la SNCF et sur la mission handicap et emploi SNCF : www.emploi.sncf.com