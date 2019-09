Mission Handicap et Diversité : CWT France renforce son implication dans l’emploi des personnes en situation de handicap

Le leader du voyage d’affaires en France renouvelle ses engagements auprès des travailleurs en situation de handicap et s’implique dans de nouvelles actions de sensibilisation auprès de ses collaborateurs. Créée en janvier 2009, la Mission Handicap et Diversité tient toutes ses promesses, notamment dans les domaines du recrutement et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Depuis sa création, 12 personnes en situation de handicap ont été recrutées par Carlson Wagonlit Travel (CWT) France, 13 personnes ont été accueillies en stage et 11 personnes déjà salariées ont bénéficié d’unaménagement de leur poste de travail.

« Des résultats très encourageants qui ont pu être atteints grâce à la participation active et l’ouverture d’esprit des collaborateurs CWT, un véritable atout pour la Mission Handicap et Diversité » souligne Lisa Perocheau-­‐Desmond, Chef de projets Diversité. Un premier bilan positif et une implication renouvelée par l’organisation et la participation de CWT à de nombreuses actions de sensibilisation à l’occasion de la semaine du handicap :

LUNDI 15 NOVEMBRE, 17H : PARTICIPATION AU «HANDICHAT » DE L’AGEFIPH. Organisée par l’Agefiph (Association de gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées), le Handichat est une web TV créée pour que les personnes handicapées puissent s’informer et dialogueren direct avec des recruteurs et des spécialistes du handicap. Mylène Collin, Directrice des Ressources Humaines CWT France, Lisa Perocheau-­‐ Desmond, Chef de projets Diversité chez CWT, et Rachid Slimani, collaborateur CWT en situation de handicap participeront à une émission retransmise sur plusieurs radios et sur le site handichat.fr. Ils répondront en direct à toutes les questions concernant les postes ouverts aux personnes handicapées.

MERCREDI 17 NOVEMBRE : PARTICIPATION AU FORUM DE L’ADAPT. L’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) réunira toutes les entreprises qui recrutent des personnes en situation de handicap lors d’une journée dédiée à l’emploi à la Halle Georges Carpentier (Paris 13e). CWTprésentera son activité et les différents types de postes ouverts aux personnes handicapées.

JEUDI 18 NOVEMBRE, 11H – 15H : ORGANISATION DE 4 ATELIERS DECOUVERTE. Afin de faire sensibiliser le personnel de CWT au handicap et notamment à la déficience visuelle, plusieurs ateliers « découverte » seront organisés au siège de CWT France (Paris 15e).

A PARTIR DU 18 NOVEMBRE : CAMPAGNE DE COMMUNICATION INTERNE. Afin de faciliter l’identification des collaborateurs en situation de handicap et de sensibiliser le personnel de CWT France, CWT lance une grande campagne d’affichage autour d’un thème clé : « Chez CWT, la prise en compte de mon handicap a toujours été naturelle. C’est une vraie différence. »

Réalisée en noir et blanc et relayée sur tous les sites CWT France, cette campagne fait découvrir le handicap de plusieurs collaborateurs et les solutions et aides apportées

par l’entreprise pour faciliter leur quotidien.

D’ICI LA FIN D’ANNÉE : DIFFUSION D’UN FILM SUR LE HANDICAP

Réunies sous le projet « Hangagés », créé dans le but de mieux recruter et intégrer des personnes en situation de handicap, 11 entreprises (dont Bosch, CWT, Danone, Société Générale…) ont réalisé un film de sensibilisation au handicap. Plusieurs collaborateurs des entreprises membres, dont un collaborateur CWT basé sur le site de Clermont Ferrand, ont été filmés dans leur quotidien et font découvrir le travail des personnes handicapées dans les entreprises.

