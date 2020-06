Mission handicap de BNP Paribas : Impliquer tous les collaborateurs

Mission handicap de BNP Paribas : Valoriser la prise en compte du handicap au sein de l’entreprise

Investi depuis de nombreuses années sur les sujets de Diversité et d’Inclusion et notamment le handicap, le groupe BNP Paribas poursuit son engagement et évolue en permanence pour s’adapter aux changements sociétaux et législatifs. Rencontre avec Clarisse Breynaert-Mauvage, Responsable de la Mission Handicap de BNP Paribas S.A.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis responsable, depuis un an, de la Mission Handicap de BNP Paribas S.A., l’une des entités juridiques du Groupe en France et la plus importante en termes d’effectifs avec 39 000 collaborateurs. L’équipe Mission Handicap compte 7 membres permanents. Elle est rattachée à Caroline Courtin, responsable Diversité et Inclusion du Groupe au niveau monde.

Quel est votre rôle en tant que responsable de la Mission Handicap ? Et concrètement, comment fonctionne la Mission Handicap de BNP Paribas S.A. ?

Depuis plus de dix ans, BNP Paribas est engagé dans une politique pro-active dans la prise en compte du handicap au sein de l’entreprise. La Banque a signé un 1er accord d’entreprise en 2008 qui a vu la mise en place d’un plan d’actions structuré et la création d’une Mission Handicap. Mon rôle, et plus globalement celui de la Mission Handicap, consiste à piloter les accords handicap signés avec les organisations syndicales et agréés par la DIRECCTE.

Fin 2019, nous avons signé et obtenu un nouvel agrément pour notre 4e accord handicap, qui couvre la période 2020-2022. Les quatre principaux axes sont les suivants :

– La formation et la sensibilisation des collaborateurs et des managers

– Le recrutement, avec un objectif de 165 personnes en situation de handicap recrutées (CDI, CDD, alternance) sur les trois ans de l’accord. Nous travaillons pour cela avec différents partenaires et notamment avec l’association HandiFormaBanques – dont nous sommes membres fondateurs – et qui accompagne les candidats en situation de handicap dans leur reconversion vers les métiers de la banque

– Le maintien dans l’emploi

– Le recours au Secteur du Travail Protégé et Adapté .

La Mission Handicap de BNP Paribas S.A. a par ailleurs un rôle d’animation auprès de ses 23 Correspondants Handicap, répartis sur les différents métiers et régions de la S.A. en France. Ce sont des collaborateurs qui occupent un poste à temps plein, et qui en plus de leurs responsabilités ont une mission de référent handicap local. Ils sont nos ambassadeurs et déclinent la politique handicap de l’entreprise au sein de leur périmètre.

Au sein de BNP Paribas, comment la prise en compte du handicap a-t-elle évolué au fil du temps ?

La perception du handicap au sein de la Banque a beaucoup évolué tant pour les managers que pour les collaborateurs. D’une obligation légale, nous avons mis en place une politique dynamique et volontariste en France. Cet engagement s’est développé au niveau international avec la signature d’un accord Monde en 2018. Nous avons progressé en termes de connaissance, de prise en compte du sujet, de moyens alloués… et sommes de plus en plus sollicités sur le sujet.

La sensibilisation a-t-elle pris une place plus importante dans vos missions ?

La sensibilisation a toujours eu une place importante au sein de la mission handicap de BNP Paribas S.A., elle peut prendre différentes formes : conférences, ateliers de mise en situation, formation, …. En collaboration avec nos Correspondants Handicap, nous organisons régulièrement des actions concrètes mettant en avant des types de handicap.

Nous proposons par exemple des ateliers de mise en situation sur les troubles dys. Grâce à ces sensibilisations, les participants réalisent que la dyslexie ou la dysorthographie sont reconnues comme une situation de handicap pouvant conduire à une demande d’aménagement du poste de travail.

Aujourd’hui, qu’est-ce qui pourrait permettre aux responsables de Missions Handicap d’aller encore plus loin dans leur travail ?

Le handicap est un sujet stratégique pour les entreprises en termes d’obligation, de marque employeur et de qualité de vie au travail. L’implication de tous les collaborateurs est essentielle pour faire évoluer le regard sur le handicap en entreprise. Il faudrait, par exemple, rendre obligatoires les formations liées à l’intégration d’un collaborateur en situation de handicap pour les managers et les chargés de recrutement.

Je pense par ailleurs que tous les clubs inter-entreprises auxquels notre Mission Handicap participe permettent d’avancer considérablement, ensemble, sur ce sujet où il n’y a pas de concurrence entre les entreprises.

Les nouveaux textes de loi prévoient que désormais les accords handicap des entreprises ne pourront être renouvelés qu’une seule fois. Comment percevez-vous ce changement ?

À ce jour, nous n’avons pas d’informations sur la fin des accords agréés. Les grandes entreprises continueront de financer les aménagements du poste de travail dans le cadre du maintien dans l’emploi ainsi que des actions permettant le recrutement des personnes en situation de handicap. Mais des arbitrages budgétaires seront certainement à prévoir. Nous travaillons beaucoup avec le tissu associatif pour nos actions de sensibilisation, de communication, et nous finançons aussi des formations pour des personnes en situation de handicap dans des associations. Si nous devons réduire nos engagements, cela pourra avoir des conséquences sur l’ensemble des acteurs économiques en lien avec le handicap. Toutefois, BNP Paribas est une entreprise impliquée et fidèle à ses valeurs, et elle maintiendra une politique engagée.

En photo : Clarisse Breynaert-Mauvage, Responsable de la Mission Handicap de BNP Paribas S.A.