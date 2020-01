Mise au point

Six associations mises en examen pour escroquerie avec les donateurs floués, dont l’ARD (Association pour la Recherche sur le Diabète) . L’Association Française des Diabétiques (AFD) affirme avec force qu’elle n’a rien à voir avec cette entité mise en cause par la justice. L’AFD se réserve le droit de faire reconnaître le préjudice qu’elle subit du fait de cette affaire. L’AFD, association de patients au service des patients, réaffirme à toutes les personnes atteintes du diabète, qu’elle poursuivra son incessante action à leur service au nom de ses valeurs d’entraide, de partage et de solidarité.