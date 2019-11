Mirepoix (09) se mobilise pour Fabrice

En mars dernier, nous vous racontions l’histoire de Fabrice. A huit ans, il est atteint d’une leucodystrophie métachromatique, maladie grave, rare et dégénérative. Cette maladie implique la perte totale de motricité, de la parole, des problèmes de déglutition et respiratoire… elle attaque tout le système nerveux. Et rien pour le soigner mis à part des thérapies d’accompagnement pour le soulager et pour freiner le développement de la maladie. C’est pourquoi, autour de l’association « Amitié et Espoir avec ELFE », la ville de Mirepoix se mobilise le dimanche 13 septembre.

Venez aider Fabrice à se battre pour la vie ! Venez marcher et courir pour Fabrice !

10h à 16h : Tournoi de rugby, inscriptions sur place (ouvert à tous : à vos crampons !) + initiation enfants

11h : Lâché de ballons par tous les enfants de Mirepoix et des

villages voisins. Venez nombreux!

Animations jusqu’en fin de soirée par de nombreuses associations : Concerts (The Gong Man, Les Spitfires, Judie, Les Acoustelous, Enjoy), Bandas, Danses (Modern’ jazz, Majorettes, Indienne, Orientale, Capoeira…), Manœuvres des Pompiers, Sidecar, Pêche à la truite, Monocycle, cerf volants, Maquillage enfants, Défilé de mode, Cirque, Clownerie, Paint Ball, Structure Gonflable, atelier Capoeira, Taille de pierre, Fusil laser, Course au sac, au plateau…

Expo véhicules anciens et 2CV, Catharisme, Maquettes…

Paëlla Géante et Grillades – Buvette

Menu : 10€

Menu enfant (jusqu’à 12 ans) : 5 €

9h : Randonnée nature

10h30 : Course pédestre (+ courses enfants dès 6 ans) 8 et 15 Km Départ du Stade, Inscriptions sur place 30 min av. départ.

Au Stade (rte de Limoux – face au Lycée-grand parking)

Inscriptions/Contacts/Renseignements : 06 22 10 20 93