Mincir facilement : Un livre original pour y parvenir

« Adieu graisse » : un ouvrage pour mincir facilement et en gardant le moral



Un ouvrage original et richement illustré qui pourra vous aider ou vous remotiver face aux projets de régimes. Radicalement différent des livres de diététique classique, « Adieu graisse » est en fait le témoignage avisé de son auteure, Lumi Poullaouec, qui a un jour pris conscience de son surpoids et de sa volonté de se débarrasser des kilos en trop sans toutefois se priver de manger ce qu’elle aime. Entre anecdotes, conseils alimentaires et dessins multicolores, ce livre vous fera à coup sûr considérer votre poids autrement.

