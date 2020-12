Listen to this article Listen to this article





Mille et Un Regards lance le Passeport Compétences

un outil numérique au service des ESAT et EA

En quoi consiste l’activité de votre société ?

La société « Mille et Un Regards » mets l’innovation numérique au service de l’emploi et de la formation professionnelle des personnes handicapées. Un des objectifs est de permettre à ces personnes, de devenir les bons candidats de demain pour les entreprises et les collectivités. Permettre aussi au secteur du travail adapté et protégé (STPA) d’être à la hauteur des enjeux de la transition numérique. Il s’agit de maintenir et développer l’employabilité et la pérennité des postes au sein du Secteur Protégé et Adapté, pour cela, nous avons développé une démarche par les compétences, innovante et pro active. Elle est simple, efficace et structurée grâce à la solution numérique « Passeport Compétences », qui peut être mise en oeuvre au sein de tous types de structures médicosociales et éducatives.

Quels sont les atouts du Passeport Compétences Mille et Un Regards ?

Notre plateforme web permet d’assurer un continuum entre les différents acteurs présents dans le parcours éducatif, formatif et professionnel des personnes en situation de handicap grâce à ses différents niveaux d’accès. À partir de différents champs de compétences (personnelles, socio-professionnelles, professionnelles…) évaluées par des professionnels et autoévaluées par le bénéficiaire, ont aboutit à des constats partagés qui amènent à un plan d’accompagnement personnalisés en lien avec les souhaits de la personne, de son autonomie, de ses soins et bien sûr de ses capacités. Ce logiciel offre alors à la structure utilisatrice une vision globale sur ses besoins en compétences, en formations, en stages, et les possibilités de mobilité interne et/ou externe de ses salariés/usagers.

Au final, l’outil va permettre aux salariés/usagers de mieux situer leur niveau de compétences et les perspectives sociales et professionnelles qui s’offrent à eux. Il va contribuer à leur professionnalisation, et faire ainsi monter la qualité et le niveau des prestations proposées par leur l’établissement. Les entreprises pourront choisir les compétences dont elles ont exactement besoin, et envisager des projets de mise à disposition, de détachement, voire de structures hors-mur. Ce qui se profile, c’est une sortie vers l’entreprise ordinaire dans les meilleures conditions de réussite. De manière plus indirecte, cette démarche permettra au STPA d’accompagner ses salariés et ses usagers au niveau des qualifications et des prestations attendues par les clients et les entreprises.

Intervenez-vous à l’échelle nationale ?

Oui toutefois nous développons principalement notre démarche en Auvergne Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. En effet, il nous semble important de créer un réseau de proximité pour montrer les qualités de notre outil et les avancées qu’il permet. Nous souhaitons développer notre notoriété sur ces 2 régions pour aller plus loin.

Combien coûte le Passeport Compétences de Mille et Un Regards ?

La licence coûte entre 150 et 300 euros HT par personne suivie, mais au-delà d’un certain nombre de bénéficiaires, le prix unitaire de la licence peut être réduit. Aujourd’hui, le Passeport Compétences® permet le suivi de plus de 600 personnes dans une dizaine de structures en France. Pour que notre outil soit efficient sur le champ de l’emploi et des achats responsables, il est nécessaire que les établissements soient moteurs et souhaitent accompagner leurs usagers et salariés dans la valorisation et la sécurisation de leur parcours.