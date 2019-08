Militante menacée à Bourg-en-Bresse

Catherine Vanel, responsable de l’association Groupe action handicap à Bourg, a reçu mardi une lettre anonyme qui met en cause, en des termes injurieux, sa personnalité et son militantisme. Le courrier s’achève par une véritable menace physique. Catherine Vanel a déposé plainte contre X.

Il y a une semaine, l’association s’était rendue auprès des commerçants burgiens pour les sensibiliser à l’accessibilité de leurs rayons. Depuis des années, Catherine Vanel mène des batailles pour cette accessibilité des invalides aux transports, aux lieux publics et aux sites les plus larges. « C’est la première fois que je reçois des menaces » indique la militante. « Ces propos reflètent ce qu’une partie de la population pense des handicapés : que l’on vit aux crochets de la société, que les autres travaillent pour nous… que la société est déjà bien gentille et qu’on en veut toujours plus, alors qu’il y a tellement de retard. C’est ce qui me peine. Mais cela ne remet pas en cause la lutte. » (Source Le Progrès)