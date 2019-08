« Mieux vivre avec la Sclérose en plaques »

Le 5 avril 2014, la Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques organisera son 23ème rendez-vous annuel des patients à la Cité Universitaire internationale de Paris.

A cette occasion, une grande conférence-débat et différents ateliers permettront aux malades et à leurs familles de dialoguer avec de nombreux spécialistes de la Sclérose en Plaques et d’en savoir plus sur les avancées scientifiques, thérapeutiques et médicales de cette maladie neurologique.

« Maladie inflammatoire du système nerveux central, la Sclérose en Plaques est une maladie chronique et invalidante qui survient dans la majorité des cas chez de jeunes adultes, autour de 30 ans, et touche près de 80 000 personnes en France et 2,3 millions dans le monde. 2500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France, soit 1 cas toutes les 4 heures, et 3 malades sur 4 sont des femmes, précise la Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques. Ni la cause, ni le remède ne sont connus actuellement. Seuls existent des traitements aux symptômes de la maladie. La recherche est le seul espoir des patients ».

Pratique : 23ème rendez-vous de l’ARSEP – Journée Maurice Doublet de 9h30 à 17h30. Cité Universitaire internationale – 17 boulevard Jourdan 75014 Paris (RER B ou Tramway T3a arrêt cité universitaire)

Entrée gratuite. Retransmission en direct de 10h à 13h sur www.arsep.org pour les patients invalides, éloignés ou indisponibles. En se connectant le 5 avril dès 10h, ils auront accès à l’actualité de la recherche et des traitements, assisteront au débat avec les intervenants et pourront participer aux échanges grâce à l’adresse mail mise à leur disposition pour leurs questions. Renseignement et inscriptions avant le 25 mars, au 01.43.90.39.39, ou sur www.arsep.org