Mieux prendre en compte pour moins prendre en charge

En matière d’accessibilité, les personnes déficientes visuelles souffrent d’une discrimination qui dure malgré la loi car les besoins sont mal cernés et les solutions mal comprises. Gilles Rochon, fondateur de la société EO Guidage, qui depuis 30 ans développe des solutions pour cette population, nous fait part de son expérience et pointe du doigt les efforts qui restent à faire, malgré une loi qui devient pressante.

Pensez-vous que les besoins des personnes déficientes visuelles sont suffisamment pris en compte dans les nouvelles constructions ?

Dans les nouvelles constructions comme dans la mise en conformité de l’ensemble de la chaîne du déplacement, les besoins des personnes déficientes visuelles sont méconnus. Personne ne s’est occupé à ce jour d’exposer les moyens de mettre en application les textes de loi. Les gestionnaires de sites sont désemparés devant l’obligation que forme celle-ci et il nous a semblé urgent d’exposer ces besoins et les moyens techniques pour mettre en application cette loi qui contient, je le rappelle, une obligation de résultat.

Y a-t-il une intervention dans les bâtiments à l’étape du second œuvre ?

La loi précise que l’on doit être autonome dans un bâtiment c’est-à-dire pouvoir repérer les éléments structurants du site, distinguer les sorties de secours de la sortie générale, utiliser les commodités… Pour atteindre cet objectif, il convient de mettre en place des éléments de signalétique verticale et horizontale sans rupture. Par signalétique, nous entendons marquage au sol, signalétique visuelle et audio, accessible aux personnes mal voyantes et aveugles donc en gros caractères et contrastée. L’éclairage doit bien sûr être adapté aux différents points comme cela est précisé dans les textes de loi.

Malgré la loi cela n’est pas pris en compte ?

Force est de constater que depuis cinq ans, il ne s’est pas passé grand-chose. Il existe un risque évident que malgré la loi, les bâtiments ne soient toujours pas accessibles aux personnes déficientes visuelles à l’échéance prévue par la loi.

Aujourd’hui quelles sont les obligations que la loi impose en matière de mise aux normes pour la personne non ou malvoyante ?

La loi fixe une obligation d’autonomie. Elle énonce les grands principes de cette autonomie mais il manque au gestionnaire les moyens d’atteindre ce résultat.

Il n’y a donc pas d’indications techniques ?

Très peu. Les principes généraux sont posés mais les solutions ne sont pas décrites. Par exemple, la loi indique qu’un revêtement différent du revêtement classique doit être prévu en haut d’un escalier pour prévenir une personne aveugle d’un risque de chute par le texte suivant :

« En haut d’un escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 0.50m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. »

L’interprétation de ce texte est laissée à l’appréciation du gestionnaire ou de l’architecte.

Recevez-vous, du fait de la loi, des demandes qui ne se présentaient pas il y a un ou deux ans en arrière ?

Il n’y a pas encore d’automatisme vis-à-vis de la loi car il manque encore des modèles. Cependant, les initiatives individuelles sont de plus en plus nombreuses, notamment chez des architectes reconnus mondialement comme l’anglais Norman Foster (Zénith de St Etienne) ou les japonais Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa de l’agence d’architecture SANAA qui viennent d’obtenir le prestigieux prix Pritzker avec le Rolex Learning Center à Lausanne.

Notre intervention sur ces deux dossiers importants montre que l’on peut parfaitement concilier accessibilité et esthétique.

Quels types de solutions proposez-vous en général pour pallier au handicap visuel ?

Pour mémoire, nous avons inventé les feux sonores radiocommandés il y a une vingtaine d’années. Ils sont maintenant une norme AFNOR assortie d’une obligation d’équipement. La traversée de rues en toute sécurité, étape importante de la chaîne du déplacement, est désormais possible en toute sécurité. Pour l’intérieur des bâtiments, nous proposons des balises de guidage et bien sur le marquage au sol qui peut varier en fonction du sol (caoutchouc, aluminium…) comme en matière d’esthétique. La signalétique constitue un troisième volet d’importance. Ainsi, nous avons présenté au salon Autonomic Paris un plan multi sensoriel avec un écran vidéo qui permet aux personnes sourdes de communiquer en langue des signes.

Qu’est-ce qui est le plus demandé ?

Ce qui est le plus demandé, car il s’agit de la sécurité des personnes, ce sont les feux sonores. La grande révolution que nous avons présentée au salon Autonomic Paris 2010 avec la société Kapsys est la possibilité de les activer via le GPS Kapten. C’est un rêve qui se réalise tant pour nous que pour les usagers : tout regrouper dans un seul outil ! Nous étions jusqu’à présent sur une norme d’activation française, maintenant nous sommes sur une norme internationale Bluetooth qui permet d’installer le dispositif n’importe où dans le monde et on met tout dans le GPS.

Le GPS est-il assez précis ?

Le GPS n’est pas suffisamment précis, mais il contient toutes les informations pour une autonomie, en termes d’itinéraire. Une personne aveugle peut aller d’un point à un autre dans une ville, elle va disposer de toutes les informations sur les transports en commun, métro, bus ou gare. Elle peut préparer son parcours car elle sait à l’avance où elle va aller. Bien sûr l’imprécision relative peut être un inconvénient, mais c’est déjà un énorme confort. Ensuite, quand on installe des feux sonores ou tout autre équipement, nous allons améliorer la précision. Nous allons pouvoir rentrer les données de ces installations et qualifier l’itinéraire, qui pourra être transmis à une autre personne.

Les bornes de guidage dans les bâtiments se sont-elles généralisées ?

Certains grands comptes comme le Groupe La Poste placent une borne devant l’entrée de leurs bureaux. Cet équipement permet de localiser le lieu et fournit de précieuses indications sur le niveau d’accessibilité intérieur du site. Activable par télécommande standard, téléphone Bluetooth ou GPS Kapten, ce type d’équipement tarde à se généraliser.

Comment inverser la tendance ?

Certainement en le faisant mieux connaître tant au niveau des utilisateurs que des pouvoirs publics. Pour ce faire, nous avons édité un petit guide pratique qui recense aussi bien les besoins des personnes déficientes visuelles que les réponses techniques que nous apportons à ces besoins.

La partie pédagogique de ce guide a été rédigée par Lise Wagner malvoyante salariée de notre société. La partie technique est le fruit d’une trentaine d’années passées près des personnes handicapées.

Ce petit guide est envoyé gratuitement et diffusé sur les salons professionnels. Une version électronique avec les fiches techniques correspondantes sera disponible sur notre site internet dès le mois de septembre.

Nous avons également édité un poster qui présente l’accessibilité de la chaîne du déplacement que nous diffusons de la même manière.

Existe-t-il cependant des normes nationales ?

La seule norme produit existante concerne les feux sonores. La norme sur les bandes d’éveil de vigilance est en cours de révision.

La normalisation semble pourtant indispensable si l’on ne veut pas que les usagers se retrouvent pieds et poings liés à un fabricant qui impose des règles commerciales n’ayant aucun rapport avec les besoins des usagers. J’avais fait en sorte que cela n’arrive pas avec les feux sonores en participant aux commissions de normalisation AFNOR, il serait bon d’adopter la même attitude pour l’ensemble des équipements électroniques.

Ne pourrait-il pas exister une norme générale qui indique les grands traits de chaque type de produit, digicodes ou portes ?

Oui, certainement. Nous menons depuis plusieurs années des travaux dans le cadre dune commission AFNOR présidée par Régis Herbin. Cette démarche est intéressante car elle met en parallèle chaîne du déplacement et chaîne d’usage. Un groupe de travail fixe les conditions d’accessibilité de ce type d’équipement. D’une manière générale, il faut définir les grands principes et proposer des règles précises aux fabricants. L’homogénéisation des équipements est indispensable si l’on veut que les choses avancent. Je pense aussi que la création d’un langage commun favoriserait la communication entre les différents acteurs en charge de la mise en application de la loi. Ceci me semble d’autant plus indispensable que beaucoup de métiers sont concernés par cette nouvelle économie du handicap.

En ce qui concerne les ERP, qu’en est-il de l’accessibilité des hôtels aux malvoyants ?

Curieusement, et malgré l’action de Tourisme et Handicap, les hôtels sont très peu nombreux à s’être engagés dans cette démarche d’accessibilité. Là encore, nous devons faire un effort pour mieux faire connaître les besoins des usagers et les réponses techniques. Il y a là une formidable opportunité pour le monde de l’hôtellerie d’accueillir une clientèle fidèle et qui se déplace rarement seule !

Propos recueillis par JMMC