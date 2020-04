Mieux manger : Nouvelle campagne de Santé Publique France

Découvrez « Mieux manger », la nouvelle campagne de Santé Publique France pour aider les français à manger de manière plus équilibrée

« Pour mieux manger, commencez par améliorer un plat que vous aimez déjà » : C’est le slogan de na nouvelle campagne de prévention de Santé Publique France.

Destinée à améliorer la manière de s’alimenter des français, cette campagne propose ainsi différentes recettes alléchantes revisitées pour qu’elles deviennent exemplaires en matière d’équilibre et de diététiques. Objectif : Proposer des combinaisons qui soient à la fois facile à réaliser, appétissantes et diététiques !

Parmi les différentes recettes mises en avant : le gâteau au chocolat aux haricots rouges, le wrap de falafels aux lentilles corail, ou encore les spaghettis et boulettes de poulet. Chacune des recettes proposées est détaillée de manière classique (liste des ingrédients, nombre de personnes et quantité correspondante, préparation…) et illustrée à l’aide d’une vidéo.

Vous pourrez aussi trouver en ligne de nombreux conseils pour manger plus sainement, notamment des recettes composées de légumes secs (lentilles, haricots, pois chiches), ou des huiles riches en oméga 3 (huile de colza ou huile de noix).

Découvrez l’ensemble de la compagne de Santé Publique France et les différentes recettes proposées sur le site : www.mangerbouger.fr

