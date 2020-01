Mieux connaître le handicap pour mieux comprendre les personnes handicapées

Les infirmières du lycée Darras (Nord) ont organisé une journée de sensibilisation aux handicaps intitulée « Différent, comme tout le monde ». L’occasion pour les élèves de seconde de se glisser dans la peau de personnes non-valides pour mieux apréhender leur quotidien.

Pour renforcer le message, des personnes proches du milieu du handicap et des non-valides ont partagé leur expérience avec les élèves. Ainsi Philippe Cuvillier, quadragénaire atteint de déficience visuelle venu “leur dire qu’il ne faut pas rejeter les handicapés. Ils doivent savoir qu’on a besoin d’eux, qu’ils doivent aller vers nous et vice-versa. Nous sommes bien contents quand quelqu’un nous aide, par exemple dans mon cas, pour traverser la route. »

Ordinateur à synthèse vocale, Canal + en braille pour décrire les images, montre et calculatrice vocale… le monde moderne s’est adapté même si, comme le soulignait Philippe Cuvillier, “il reste beaucoup à faire, notamment sur le plan de l’emploi et des aménagements urbains.” Sportif à part entière, il a fait part aux jeunes de son expérience de triathlètes et de l’épanouissement que le sport lui a apporté. « Le sport, c’est ma bouffée d’oxygène », confiait-il, tout juste de retour du marathon de Paris. La rencontre avec Henri Woskowiak, son kiné devenu ami puis guide dans les épreuves sportives, a été déterminante. Le triathlon est devenu sa spécialité. Il passe chaque semaine une quinzaine d’heures à s’entraîner . « Le handicap n’est pas un frein à la réussite professionnelle ou sportive ” explique t’il encore. “J’ai terminé troisième au championnat du monde handisport de triathlon à Hambourg en 2007. En 2006 et 2007, je me suis classé à la deuxième place au championnat de France. » Cet été, il participera aux épreuves européennes.”

La journée a aussi l’occasion pour les élèves de participer à différents ateliers au cours desquelles ils ont pu mieux appréhender la situation des non-valides, en effectuant par exemple des parcours en fauteuil ou les yeux bandés dans l’établissement et expérimentant la pratique de basket ou de rugby-fauteuil.

(source La Voix du Nord)