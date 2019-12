Michel Drucker présente un « Vivement Mercredi » spécial ELA

L’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) organise la 4e cérémonie du Prix Ambassadeur. Michel Drucker présentera un « Vivement Mercredi » spécialement consacré à ELA. Autour de Guy Alba, président fondateur d’ELA, il accueillera des invités de marque tels que Luc Chatel, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, Zinédine Zidane et Florent Pagny, fidèles parrains de l’association, et bien d’autres… Tous réagiront aux différents sujets abordés.

« Vivement Mercredi » spécial ELA

Cette année Michel Drucker a répondu favorablement à l’invitation d’ELA pour présenter sous la même forme que sa célèbre émission, une cérémonie inédite « Vivement Mercredi » !

Au cours de celle-ci, différentes thématiques liées aux leucodystrophies, maladies génétiques cérébrales mortelles, seront abordées au travers de reportages et de témoignages. Aux côtés de Zinédine Zidane et de Guy Alba, Michel Drucker accueillera Luc Chatel, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, qui soutient la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie », menée dans les établissements scolaires, Christian Jeanpierre, Florent Pagny et Sophie Thalmann, parrains de l’association depuis de longues années. Des familles de l’association, des chercheurs et des enseignants seront également sur le plateau.

Le Prix Ambassadeur récompense la mobilisation des élèves

Le Prix Ambassadeur clôt la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie » et rassemble chaque année les représentants des établissements scolaires ayant participé à la plus grande campagne solidaire et citoyenne d’ELA.

Cette année, le Prix Ambassadeur sera décerné à 864 élèves représentant les 264 254 scolaires qui se sont mobilisés partout en France pour les enfants atteints de leucodystrophie. En 17 ans, les établissements scolaires ont réuni plus de 17,1 millions d’euros, ce qui représente plus de la moitié des sommes consacrées par ELA à la recherche médicale.

« Mets tes baskets et bats la maladie » est une des ressources essentielle d’ELA.