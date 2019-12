Michel Drucker a présenté un « Vivement Mercredi » spécial ELA

La 4e édition du Prix Ambassadeur ELA a eu lieu le 8 juin 2011 au musée du quai Branly à Paris. Pour l’occasion, Michel Drucker a présenté un « Vivement Mercredi » spécialement consacré à ELA. Autour de Guy Alba, président fondateur de l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA), il a accueilli des invités de marque tels que Luc Chatel, ministre de l’Education nationale de la Jeunesse et de la Vie associative, Zinédine Zidane et Sophie Thalmann, fidèles parrains de l’association.

Cette année, Michel Drucker a présenté sous la même forme que sa célèbre émission, une cérémonie inédite autour des fameux canapés rouges « Vivement Mercredi » ! Aux côtés de Zinédine Zidane et de Guy Alba, Michel Drucker a accueilli Luc Chatel, et Sophie Thalmann. Le Pr Patrick Aubourg, spécialiste des leucodystrophies, et Clément, petit garçon atteint de leucodystrophie qui a pu bénéficier de la thérapie génique, accompagné de sa maman, étaient également présents. La cérémonie s’est terminée sur une note musicale avec le chanteur Grégoire, venu spécialement pour l’occasion interpréter trois de ses titres à succès.

Dans le public au milieu des élèves, les parrains et marraines d’ELA ont répondu présents à l’instar d’Amel Bent (chanteuse), Michael Gregorio (imitateur), Muriel Hurtis (athlète), Catherine Laborde (présentatrice météo), Sandrine Quétier (animatrice TV), les comédiens de la série « Plus belle la vie » Marwan Berrini, Cécilia Hornus, Thierry Ragueneau, les chanteurs de l’Opéra Rock Mozart Mikelangelo Loconte, Florent Mothe, Merwan Rim et bien d’autres …

Le Prix Ambassadeur récompense l’engagement des élèves

Chaque année, les représentants des établissements scolaires ayant participé à « Mets tes baskets et bats la maladie », la grande campagne solidaire et citoyenne d’ELA, se retrouvent pour le Prix Ambassadeur. Cette année, celui-ci a été décerné à 864 élèves représentant les 264 254 scolaires qui se sont mobilisés partout en France pour les enfants atteints de leucodystrophie. En 17 ans, les établissements scolaires ont collecté plus de 17,1 millions d’euros, ce qui représente plus de la moitié des sommes consacrées par ELA à la recherche médicale. « Mets tes baskets et bats la maladie » est une des ressources essentielles d’ELA.

La vidéo de la cérémonie est en ligne sur www.ela-asso.com