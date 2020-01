Fête organisée par LE RESEAU DES JARDINS PARTAGES

FETE DU PRINTEMPS

Samedi 27 mars

de 12h à 21h

Au Tomatier des rêves à Meyzieu

Jardin de l’ARIMC, 112 rue de la république à Meyzieu

Pour s’y rendre:

ligne de tramway T3 en direction de Meyzieu ZI,

descendre à l’arrêt Meyzieu Gare / prendre le Bus 67

en direction de Meyzieu av. de Crottay, arrêt 8 mai 1945

PROGRAMME

12H : Repas partagé

apportez un plat à partager, votre spécialité salée ou sucrée

13H30 : ATELIERS

Comprendre les enjeux de la biodiversité des

semences et savoir produire ses graines

Découvrir, parrainer et semer des semences oubliées

Semer des légumes et des fleurs : tous les gestes et

astuces du semis

Semer l’éco responsabilité à la volée : engrais verts,

prairies fleurie, bombes de graines …

& toute l’après midi TROC JARDINIER

17H : Assemblée générale du passe-jardins

19H : Buffet festif

Inscription souhaitée au plus tard avant le 21 mars au 04 78 00 22 59