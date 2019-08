Meyzieu (69): 3e ville française à détenir le label AccessiWeb !

Alors que depuis octobre 2009 la réglementation impose aux collectivités de développer des sites Internet accessibles1, la Ville de Meyzieu, soucieuse de favoriser l’accès pour tous à l’information, a pris les devants et a souhaité aller au-delà de la législation. Elle vient en effet d’obtenir le label AccessiWeb niveau Argent, une reconnaissance précieuse et rare en matière d’accessibilité, puisqu’elle est actuellement la 3e ville de France à détenir un label en cours de validité.

En juin 2009, le nouveau site Internet de la Ville, www.meyzieu.fr, est mis en ligne. Plus interactif (tchat du maire, newsletters, démarches en ligne…), riche en informations et disposant d’une charte graphique dynamique, le site a également été développé de manière à répondre à un objectif crucial pour la municipalité : l’accessibilité. En effet, en tant que collectivité responsable, la Ville de Meyzieu poursuit une politique

globale en faveur de l’accessibilité des services publics. C’est pourquoi elle a souhaité montrer l’exemple et faire un pas important en matière d’accès à l’information en demandant à ACTI, prestataire chargé de développer son nouveau site Internet2, d’obtenir le label AccessiWeb niveau Argent.

Suite à une période de tests, le label vient d’être officiellement délivré pour une durée de deux ans. La labellisation “AccessiWeb” est une assurance écrite délivrée par l’association BrailleNet et élaborée en collaboration avec un ensemble d’acteurs spécialisés dans l’accessibilité numérique. Elle déclare qu’un site est conforme à un certain nombre de critères exigeants portant sur son accessibilité et reconnus internationalement (les critères AccessiWeb sont directement issus des recommandations d’accessibilité du W3C). Le label est gradué selon trois niveaux : bronze, argent et or. Les 76 critères du niveau Argent permettent d’assurer aux malvoyants, aux non voyants et aux handicapés moteurs une navigation confortable et facilitée sur le site : contrastes de couleurs élevés, traduction textuelle des visuels, corps

de texte modulable pour aider à la lecture, possibilité de consulter le contenu des articles via un afficheur Braille et un logiciel de synthèse vocale…

À ce jour, seules deux autres villes disposent d’un label AccessiWeb en cours de validité : la ville de Bois-Guillaume (niveau argent) et l’Espace jeunes de Villejuif (niveau bronze). Meyzieu fait donc désormais figure de référence en matière d’accessibilité des sites Internet publics !

Pour en savoir plus :

www.meyzieu.fr

www.accessiweb.org