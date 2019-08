Metz, 1ère ville de France à s’équiper de Bornes d’accessibilité universelle

La Ville de Metz a décidé d’équiper la Place de la République, lieu emblématique de son centre historique, de bornes d’accessibilité universelle. Objectif : améliorer l’accessibilité du site, non seulement aux personnes à besoins spécifiques mais également à l’ensemble des visiteurs et des touristes.

Conçues et réalisées par la Société EO Guidage, ces bornes sonores équipées d’un plan tactile et d’inscriptions en braille, permettront aux personnes déficientes visuelles, notamment, de mieux se repérer et s’orienter dans l’espace. Imaginées comme une réponse en termes d’accessibilité pour tous, ces bornes, au delà du handicap, offriront également des solutions dans les domaines du tourisme (informations disponibles en Français, Anglais et Allemand), de l’évènementiel et de la vie quotidienne (informations sur les travaux par exemple). Metz sera la première ville de France à expérimenter ce concept universel qui s’inscrit dans une démarche de développement durable. En effet, la borne est alimentée par de l’énergie propre issue d’une nouvelle génération de cellules photovoltaïques.