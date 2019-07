Metroworld amène la culture sourde sur une scène de théâtre

Du 12 au 16 janvier, le Nouveau Théâtre du 8e propose Metroworld Création visuelle internationale accessible au public mixte (sourd et entendant). Ce spectacle très visuel mêle théâtre, langue(s) des Signes, vidéo, danse, dessins… et amène la culture sourde sur un plateau de théâtre. Accueil bilingue français-LSF assuré.

En l’an 2062, le réseau mondial de métro nommé «Métro World» relie Tokyo à New York, Vancouver à Santiago, Moscou à Sydney… Sur la ligne nord une rame s’arrête soudainement en plein milieu de la Russie. A son bord : Mark, Ophélie, Aswad / Buisnessman, étudiante, voyageur. Chacun commence à s’intéresser à la vie de l’autre, échanger expériences et opinions, débattre de différents points de vue. Ils finissent par douter de la destination à suivre… Un spectacle qui fait résonner entre elles les cultures orales et visuelles, explore la voix, le corps, les yeux dans une recherche de sens à partager, et dans une complémentarité entre les gestes et la parole. Ce spectacle très visuel mêle théâtre, Langue(s) des Signes, vidéo, danse, dessins… et amène la culture sourde sur un plateau de théâtre.

Les artistes manient de nombreux outils visuels afin d’offrir aux spectateurs une immersion dans le monde imaginaire de Metro World.

La confrontation de plusieurs langues sur scène permet aux mots de prendre plusieurs dimensions : celle de la voix, celle du corps, celle des yeux. C’est chercher du sens à partager, une complémentaritée entre les gestes et la parole, sensibiliser les cultures visuelles et orales les unes aux autres.

Metro World ouvre des champs artistiques nouveaux, et participe à l’accès de la création théâtrale pour tous, dans un souci de mixité des publics et de découverte de voies de création différentes. Les Langues des Signes et la culture sourde sont devenues la matière d’un spectacle dont l’enjeu est de faire exister une démarche d’exploration théâtrale contemporaine.

DU 12 AU 16 JANVIER 2011

mercredi 12 janvier 20h00

jeudi 13 janvier 20h00

vendredi 14 janvier 20h00

samedi 15 janvier 17h00

dimanche 16 janvier 17h00

Tarif au choix de chacun

0 – 5 – 10 – 50 – 100 euros

Spectacle accessible au public entendant.

Accueil bilingue français-LSF assuré.

22 RUE COMMANDANT PÉGOUT

69008 – LYON

T : 04 78 78 33 30