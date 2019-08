Metro s’implique sur la formation en développant son éditorial à l’occasion des grands salons Formation-Emploi de Studyrama-Vocatis

Metro, partenaire du groupe Studyrama-Vocatis depuis cinq5 ans, crée l’évènement autour des grands salons Formation et Emploi qui se dérouleront entre le 9 novembre 2010 et le 15 mai 2011. Metro publie un supplément spécial Formation avant chaque salon, dans les dix villes où se tiendront les salons (Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Nice, Nantes, Rennes). Le supplément Metro Formation s’adresse aux étudiants en études supérieures ou grandes écoles et aux cadres actifs en recherche d’évolutions professionnelles. Son contenu pratique et adapté à chaque région offre un tour d’horizon des formations existantes. C’est également un guide du salon.

Pour accompagner cette stratégie éditoriale, Metro met en place une mécanique publicitaire innovante s’appuyant sur son réseau commercial en régions : chaque édition locale commercialise les espaces publicitaires du dossier régional, auprès d’annonceurs locaux ou nationaux.

L’emploi et la formation font l’objet d’un traitement régulier dans ses pages avec chaque lundi une rubrique hebdomadaire dédiée à l’actualité du secteur et des dossiers spéciaux lors des grands rendez-vous. Metro est par nature performant sur les étudiants. Ils sont ainsi plus de 410 000 à lire Metro chaque jour.

Studyrama est un acteur de 1er plan du secteur de la formation. La vocation du Groupe Studyrama-Vocatis est d’accompagner l’individu tout au long de sa vie, de ses parcours scolaires et professionnels.

A propos de Metro : Présent dans plus de 100 grandes villes de 19 pays en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et en Asie Metro est le quotidien le plus lu dans le monde avec 17 millions de lecteurs quotidiens.

En France, Metro est détenu par TF1 (34%) et Metro International (66%). Présent dans 15 grandes villes (Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Saint-Etienne, Nice, Cannes, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Metz, Nancy et Toulon), il est un leader de la presse quotidienne avec chaque jour 2 444 000 lecteurs jeunes actifs et urbains (source EPIQ 2009/2010).

*Source : OJD / Cumul janvier-juillet 2010