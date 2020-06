Métiers de la construction : les Réussites de l’insertion professionnelle

La Fédération BTP 77 -syndicat patronal regroupant 2 300 entreprises adhérentes dont 90% sont des artisans-, récompense chaque année les insertions professionnelles réussies dans la construction et valorise les acteurs œuvrant pour l’emploi.

Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nombreuses sont les entreprises du secteur de la Construction à œuvrer –sans le savoir– en faveur de l’insertion des jeunes et des publics éloignés de l’emploi (recrutements d’apprentis, accueil de stagiaires, recrutements de demandeurs d’emploi sortants de formations ou de dispositifs d’insertion…).

Même si depuis 2008, l’activité du BTP est impactée par la crise économique, les besoins en renouvellement d’ouvriers et d’encadrants de chantier sont toujours une réalité, du fait notamment des départs en retraite des salariés qualifiés.

Chaque année, ce sont 1500 postes à pourvoir en Seine-et-Marne dans le BTP. Les entreprises du BTP élargissent donc leur vivier de recrutement à des personnes éloignées de l’emploi.

Aussi, la profession est impliquée dans de nombreuses structures d’insertion : en étant à l’initiative même de leur création comme

– Pro Emploi Intérim ETTI -entreprise de travail temporaire d’insertion-, créée en

2006 ayant pour finalité de développer le retour à l’emploi durable des personnes

en difficulté d’emploi relevant de l’insertion économique ainsi que des personnes

reconnues travailleurs handicapés. Pro Emploi Intérim permet également aux

entreprises de répondre aux clauses sociales des commandes publiques. 3 agences :

Melun Meaux et Torcy

– Ohé Prométhée/Cap emploi 77 antennes de Meaux et de Melun -structure

spécialisée dans l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs

handicapés-,

en étant impliquée dans leurs conseils d’administration comme :

– AFOBAT 77 association qui gère les Centres de Formation des Apprentis de

Nangis et Ocquerre et qui a élargi ses compétences à l’insertion et la formation de

demandeurs d’emploi, sous l’impulsion de la profession notamment dans le cadre

de pôles d’accès à la qualification des jeunes et de demandeurs d’emploi adultes.

– Initiatives 77 association à l’initiative du Conseil Général favorisant l’insertion

des Seine-et-Marnais en difficulté et avec laquelle la profession travaille depuis

longtemps pour favoriser le passage des chantiers d’insertion à l’emploi

« classique ».

– EIREL –Entreprise Insertion Rénovation Entretien Logement-. Dans le cadre des

chantiers réalisés par cette entreprise d’insertion de second œuvre du bâtiment, les

salariés d’EIREL se forment et se perfectionnent pour acquérir les compétences

nécessaires à l’emploi dans une entreprise « classique ».

ou simplement en étant associée dans des actions partenariales comme avec

– l’AFPA -organisme de formation qualifiante– avec laquelle la profession a mis en

place un dispositif de qualification des demandeurs d’emploi dans le BTP de 2003

à 2009, dispositif réintégré depuis dans les actions classiques conventionnées de

POLE EMPLOI.

– ou la FCMB -Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment- qui forme

également des demandeurs d’emploi adultes (en plus de son activité de CFA).

Grâce aux efforts conjoints des nombreux acteurs du territoire –Fédération du BTP 77, Service Public de l’Emploi (POLE EMPLOI, DIRECCTE, missions locales), organismes de formation et structures d’insertion-, le parcours vers l’emploi de nombreux postulants aux métiers de la construction s’avère prometteur.

Initiées par la Fédération du BTP 77, les Réussites de l’Insertion Professionnelle dans la Construction valorisent les parcours les plus exemplaires ainsi que les acteurs oeuvrant pour l’emploi et l’insertion.

En présence de Monsieur Jean-Noël HUMBERT, Sous-Préfet à la ville de Meaux, la 4ème édition des Réussites de l’Insertion Professionnelle dans les métiers de la Construction a lieu le mardi 3 mai 2011 à 17h 30 à Meaux -Maison de l’Emploi et de la Formation, 12 Boulevard Jean Rose- .

Accueillis par Christian FOUCART, administrateur BTP 77 chargé de l’Emploi et de la

Formation et Jean-Marc CAVAZZA, administrateur BTP 77, Président du Syndicat Patronal

BTP de Meaux, organismes partenaires et entreprises impliquées entoureront les candidats récompensés pour leur insertion réussie.

Les lauréats récompensés sont répartis dans 7 catégories :

Ø Handicap

Michel Lucas suivi par Cap emploi 77 antenne de Meaux

Michel LUCAS, bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, est suivi par Cap emploi 77 depuis 2007. (Ancien serrurier métallier, il est licencié pour inaptitude en octobre 2007. Contre-indications : station debout, port de charges lourdes, station assise prolongée).

Il est en poste dans l’entreprise DROUET en CDD du 2 mai 2010 au 1er février 2011 comme Agent Administratif et Technique.

L’antenne de Meaux de Cap emploi 77 en novembre 2010 en lien avec l’entreprise

DROUET et le SIST BTP (médecine du travail) a étudié un aménagement du poste de Michel Lucas. Cap emploi 77 a établi le dossier AGEFIPH avec l’entreprise pour obtenir l’aide à l’aménagement du poste (financement d’un pupitre de table, d’un repose pied, éclairage ordinateur …).

Suite au CDD, l’entreprise DROUET propose un CDI (1° mars 2011) à Michel LUCAS.

Cap emploi 77 fait le nécessaire auprès de l’AGEFIPH afin que l’entreprise et Michel

Lucas bénéficient de la Prime à l’Insertion (prime pour encourager les entreprises à recruter des personnes handicapées en emploi durable). Dossier en cours d’instruction.

Ø Intérim d’insertion

Ø Pôle de qualification adulte

Ø Pôle d’accès à la qualification

Ø Contrat de professionnalisation

Ø Entreprise d’insertion

Ø Chantier d’insertion

La diversification des missions et l’accompagnement socio-professionnel développés au sein des dispositifs d’insertion permettent à une personne éloignée de l’emploi de réussir un parcours professionnalisant dans le secteur du BTP.

Cette année, à l’occasion de cette 4°édition des Réussites de l’Insertion professionnelle dans le Construction, le BTP 77 remettra également les Trophées du concours « Bâtir au féminin » aux entreprises de bâtiment de Seine et Marne élues pour la fidélisation et les embauches de femmes à tous niveaux de responsabilités sur chantier, atelier ou bureau d’études.