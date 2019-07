Métiers de la banque: une stagiaire décidée à réussir

Agée de 31 ans, Christelle est sourde d’une oreille. Elle fait partie de la session HandiFormaBanque qui se déroule actuellement à Toulouse. Elle nous explique le parcours qui est le sien.

H. : Quelle était votre précédente activité professionnelle ?

C. : J’étais éducatrice spécialisée et, avant cela, j’étais assistante de direction dans une société qui faisait de la défiscalisation immobilière. Je travaillais aussi au service contentieux. A une certaine époque de ma vie, j’ai aussi tenu un commerce…

H. : Qu’est-ce qui vous fait venir à la banque et à cette formation ?

C. : Je cherchais un métier qui me permette d’avoir une vie plus stable et plus reposante car mes précédentes activités me fatiguaient beaucoup et, de fait, accroissaient encore plus mon handicap. En même temps, je voulais conserver certains aspects qui comptent beaucoup pour moi : la rigueur, les procédures, le relationnel et le commercial. Ce sont tous ces aspects que je retrouve dans le métier que je vise au sein de la banque. C’est aussi quelque chose de nouveau pour moi et cela me plait beaucoup…

H. : Quel a été le déclic qui vous a fait franchir le pas ?

C. : J’avais de très bonnes relations avec ma banque et, à l’agence, j’ai vu une affiche sur le recrutement. Je me suis renseignée car cela a fait sens pour moi. J’ai envoyé mon CV à plusieurs banques et c’est finalement Cap Emploi qui m’a orienté vers la mission handicap de la Banque Populaire. J’ai été retenue et j’ai effectué une formation à l’AFPA, au cours de laquelle j’ai pu passer une semaine dans 6 banques différentes et, avec chacune de celles-ci j’ai eu un entretien de motivation. La Banque Populaire m’a retenue et permis de participer au cycle HandiFormaBanques.

H. : Combien êtes-vous dans cette formation ?

C. : Nous sommes 12 mais à l’AFPA nous étions une centaine. J’ai fais preuve d’une véritable motivation pour arriver ici.

H. : Quel est le rythme de la formation ?

Nous alternons trois semaines en établissement bancaires avec une semaine en formation.

H. : Comment jugez-vous cette formation ?

C. : Très complète et parfois très intense, mais je me sens vraiment bien. Et j’ai la ferme intention de réussir mon diplôme !