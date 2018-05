Métiers accessibles : Handi-numérique les valorise !

Emploi-Formation et handicap

Handi-numérique : Un site pour valoriser les métiers accessibles du numérique

Répondre efficacement aux enjeux de formation et d’emploi dans le secteur et permettre à tous de mieux connaître le secteur du numérique : Tels sont les objectifs du site internet Handi-numérique créé en 2013 à l’initiative de 12 grandes entreprises fondatrices. Ce site a également pour but de donner aux personnes en situation de handicap toutes les informations utiles concernant les métiers accessibles du numérique, les parcours de formation pour chacun d’entre eux ainsi que les opportunités d’emploi qui leur sont proposées à l’issue des différents cursus.

La plateforme web Handi-numérique compte ainsi 12 entreprises : Accenture, AKKA Technologies, Altran, Assystem, Atos, Capgemini, CGI, Econocom, Gfi, Open, Orange Business Services, Sopra Steria ; avec comme partenaires le CED, l’Agefiph et Syntec Numérique.

Le site propose de découvrir les différents métiers du numérique : data scientist, architecte technique, intégrateur d’exploitation, responsable sécurité de l’information, urbaniste, architecte logiciel, webdesigner, développeur, consultant technique, responsable support, concepteur, formateur, analyste d’exploitation, responsable des usages du numérique…

« En 10 ans, le secteur numérique a créé 700 000 postes et des milliers de recrutements annuels sont prévus dans ce secteur, et pour des profils variés, précisent les fondateurs d’Handi-numérique. Le recrutement à long terme est privilégié dans ce secteur puisqu’on y compte 93,9% de CDI versus 69,8% pour l’ensemble de l’économie ».

Le site permet également de se renseigner sur l’ensemble des formations qui mènent à ces différents métiers : Écoles d’ingénieurs, ou de commerces, Universités, Formation Bac+2 ou +3, BTS ou DUT, alternance, apprentissage, stage… avec de nombreux conseils pour faciliter les recherches des candidats, qu’ils soient en, quête d’un projet d’orientation, d’une formation ou d’un emploi. Il propose notamment des réponses aux problématiques : « Parler de son handicap à l’employeur », « Identifier les entreprises du numérique qui accueillent des stagiaires », « Les avantages de l’alternance », « Des conseils pour trouver un stage », « Identifier les entreprises du numérique qui recrutent en alternance ».

À découvrir sur : http://www.handi-numerique.com/