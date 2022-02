Métiers accessibles avec un handicap : Un forum pour les jeunes à Lyon

Ecouter article Ecouter article

L’association ARPEJEH organise un forum de découverte des métiers accessibles avec un handicap à destination des jeunes le 7 mars prochain à Lyon.

L’association ARPEJEH, en partenariat avec l’Académie de Lyon, organise le 7 mars prochain un forum de découverte des métiers accessibles destiné aux jeunes en situation de handicap. Cet événement aura lieu au sein de l’Hôtel de région Auvergne-Rhône Alpes. Il s’agira d’un forum de rencontre entre les jeunes et les professionnels des entreprises partenaires de l’ARPEJEH. Mais aussi les représentants de l’enseignement supérieur, les conseillers d’orientation et l’équipe ARPEJEH. Ce forum sera accessible avec un cadre bâti pour l’occasion, des interprètes LSF ainsi qu’une documentation braille. De nombreux stands seront mis en place avec parmi eux :

Dix stands « métiers supports » ( commerce-vente, communication, logistique ou ressources humaines).

Stands « métiers opérationnels » (hôtellerie-restauration, grande distribution ou vente)

Stand « alternance / stage/ emploi » (stand où vous pourrez déposer vos candidatures)

Stand « orientation » ( rencontre avec des conseillers d’orientations).

Un véritable objectif d’inclusion des jeunes

Ce forum des métiers accessibles avec un handicap a pour but de favoriser l’information, dès le collège, des jeunes en situation de handicap, de leur famille mais également des équipes éducatives. Cela en leur proposant un contact direct et privilégié avec des professionnels de terrain pour leur montrer la diversité des métiers et les différents parcours existants.

Mais il y a également un objectif psychologique car il s’agit également de redonner confiance et d’aider les jeunes en situation de handicap à se projeter dans leur cursus scolaire et dans leur avenir professionnel. Pour ARPEJEH, élargir le niveau d’information peut grandement participer à tout cela. À noter que Servane Chauvel, déléguée générale de l’association, présente au forum, sera entourée de structures qui animent le territoire comme APRIL, Starbucks ou encore EDF.

ARPEJEH, une association engagée

L’association qui organise ce forum des métiers accessibles avec un handicap n’est autre que ARPEJEH, qui, on peut le dire est une association engagée. En effet, elle est engagée dans une politique active en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, de l’égalité des chances et de la diversité. Il y a du travail dans ce domaine. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est toujours deux fois supérieur à celui des personnes valides. Mais ce n’est pas tout, 80% des demandeurs d ’emplois reconnus travailleurs handicapés ont un niveau CAP ou inférieur. C’est pour cela que ARPEJEH se donne pour mission de promouvoir la formation, la qualification et l’emploi des jeunes en situation de handicap. Cela en accompagnant les élèves, étudiants et étudiantes de 15 à 30 ans dans la découverte des métiers et leur insertion professionnelle.

Pour en savoir plus sur le forum de découverte des métiers accessibles avec un handicap : https://www.arpejeh.com/forum-decouverte-des-metiers-2022-rhone-alpes/

Pratique

Quand : Le lundi 7 mars 2022 de 13h30 à 16h30

Où : Hôtel de région de Lyon

Région Auvergne Rhône-Alpes

1 Esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon

Attention : Inscription obligatoire via ce formulaire : https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSd8HiNPGvO1EMBIaj4j1wZa U1luwDHJG8vj30aHqNpRxOte9g/ viewform

Tom Vignals