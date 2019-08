Météo: Handicap zéro renouvelle ses cartes pour malvoyants

Depuis 2007, Météo France et HandiCaPZéro s’associent pour permettre à tous d’avoir accès à l’information météorologique. Concrètement cela consiste à rendre accessibles aux internautes aveugles et malvoyants les bulletins et cartes météo. Ainsi, Météo France met à disposition d’HandiCaPZéro ses flux d’information, tandis que l’association les met en ligne sur handicapzero.org avec une lisibilité maximale. La rubrique météo du site de l’association vient de faire l’objet d’une refonte totale, en particulier graphique réalisée par l’équipe d’HandiCaPZéro : de nouvelles cartes, des contrastes accentués, des pictogrammes épurés, une nouvelle échelle de températures, les contours balisés, des couleurs codifiées…

Les bulletins nationaux sont bien sûr toujours accessibles aux internautes aveugles. Dès la page d’accueil d’handicapzero.org : 3 cartes nationales (situation à 8:00, 13:00 et 20:00) s’affichent en grand format. Elles sont complétées par 4 menus déroulants qui donnent accès aux prévisions météo sur plusieurs jours en France Métropolitaine, en région, ou encore par département. Depuis l’espace personnel : la carte s’affiche en fonction du profil de l’internaute. “Ma météo” devient locale (département de résidence) complétée par des informations liées aux principales villes : temps, température, vitesse du vent. Rendez-vous sur : www.handicapzero.org