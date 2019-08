MÉTAMORPHOSES” L’Ensemble de Six Voix Solistes, dir. Alain Goudard

Dimanche 14 mars, 11h00, Grand Amphithéâtre de l’Université Lyon Lumière II, Lyon

dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène 2010 – GRAME

Les œuvres réunies pour ce programme nous entraînent, chacune à leur manière, dans cette aventure du son, dans l’interdépendance permanente des éléments sonores et leur inscription dans le temps et l’espace. Briser les barrières entre l’émission de la voix et de l’instrument, faire naître de multiples métamorphoses jusqu’à l’effacement entre mots et musiques, jusqu’à leurs étirements et fusions…

Programme :

José EVANGELISTA Les leçons du Tao, 6 voix et clarinette

Pour un art poétique, mezzo et clarinette

Pedro PALACIO Cia Luciano, 6 voix et clarinette

Jean-Claude WOLFF Comme un appel, mezzo et clarinette

Jérôme BERTHOLON Dessin N° 5, mezzo et clarinette

Jean-Claude WOLFF Sin arrimo y con arrimo, 6 voix et clarinette

Robert PASCAL E’l bianco more, 6 voix et clarinette

L’Ensemble de Six Voix Solistes est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Rhône-Alpes au titre des ensembles conventionnés, le Conseil Régional Rhône-Alpes, le Conseil Général de l’Ain, la Ville de Bourg-en-Bresse, la SACEM, la SPEDIDAM, l’ADAMI.

