Messidor fait son bilan 2020 et conserve ses ambitions de développement

Ecouter article Ecouter article





À travers son nouveau projet associatif, l’association Messidor dévoile un bilan positif et se tourne vers l’avenir avec de nombreux projets.

Après une année 2020 fortement impactée par la crise sanitaire, les équipes de Messidor ont relevé le défi de poursuivre la mise en place de leur Projet Associatif 2025. Celui-ci s’articule autour de quatre grands chapitres sur les valeurs que sont l’ambition, l’organisation et les outils.

Ainsi, Messidor dresse un premier bilan des avancées de son plan 2025, au travers des actions et chantiers déjà lancés. L’occasion également de revenir sur les grands chiffres de l’année 2020.

Le plan associatif 2025

Ce nouveau plan d’actions pensé et conçu de façon participative a été fortement remis en question au début de la crise Covid. La direction et les équipes se sont interrogées sur son ajournement. Il a finalement été décidé de le poursuivre en prenant appui sur ses ambitions intrinsèques. L’axe majeur du plan reste le développement de la place des personnes accompagnées au sein du fonctionnement de la structure et de ses réflexions afin qu’elles prennent une part toujours plus importante. L’objectif prioritaire de Messidor reste de permettre aux personnes engagées dans un parcours ESAT ou EA de trouver ou retrouver un emploi au sein de ses établissements et que cet emploi soit surtout bénéfique au rétablissement de la personne.

Quatre parcours sont proposés. Ils s’appuient sur un balisage qui définit la façon dont Messidor accueille les personnes, leur propose de s’engager dans le projet ainsi que la façon dont va être séquencé le parcours individuel pour le co-construire et faire à terme que ce projet professionnel devienne un projet de vie.

Les grands chiffres de 2020

287 contrats de travail signés par des personnes handicapées psychiques

39 Insertions au niveau de l’ESAT et de l’entreprise adaptée.

248 Personnes ont pu “aller à l’emploi” sur les 416 accompagnées (avec une durée moyenne de 158 jours en job coaching)

1 800 entretiens réalisés pour soutenir les personnes accompagnées sur une période de 2 mois (durant le 1er confinement)

1337 Personnes accompagnées en 2020.

Plus d’informations sur : https://www.messidor.asso.fr/

En photo : Jean-Marc Collombier, directeur général de Messidor.