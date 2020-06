MESH: ils connaissent la musique !

L’association MESH – Musique Et Situations de Handicap –, centre ressource national en matière d’accès des personnes handicapées aux pratiques musicales, sera présente au Salon Autonomic de Paris les 9, 10 et 11 juin prochains (stand D 205 au sein du village culture). L’association sera disponible pour renseigner et conseiller personnes handicapées et professionnels, dans le cadre de son Service d’information musicale. Pourquoi la pratique de la musique serait-elle refusée aux personnes handicapées ?

Les préjugés sur les capacités des personnes handicapées à pratiquer la musique sont aujourd’hui encore très ancrés : « Des personnes handicapées qui joueraient d’un instrument ? Et pourquoi pas des sourds, pendant que vous y êtes ? »… Une méconnaissance qui entraine une discrimination inacceptable.

Car la musique est un moyen d’expression artistique accessible à tous. Et car les écoles de musique et conservatoires doivent pouvoir s’adapter à tous les élèves : accessibilité des bâtiments bien-sûr, mais également aménagement des cursus et adaptation de la pédagogie.

Depuis 25 ans, l’association MESH soutient d’une part les personnes handicapées qui souhaitent pratiquer la musique, et d’autre part les professionnels qui leur proposent des activités musicales. Information, sensibilisation, conseil, formation, MESH accompagne tous les acteurs afin que les personnes handicapées puissent pratiquer la musique dans un lieu proche de chez elles.

Les mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 juin prochains, MESH sera présent au Salon Autonomic de Paris, et y proposera un service d’information musicale. MESH sera disponible pour conseiller les professionnels et les personnes handicapées sur la possibilité pour ces dernières de pratiquer la musique : choix du type de pratique, choix du lieu de pratique, de quelles informations sur le handicap de son élève le pédagogue doit-il disposer, quelle différence entre les objectifs pédagogiques du pédagogue et les objectifs thérapeutique du soignant, etc.