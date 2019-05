« Mes Amours » la vie amoureuse des personnes présentant une trisomie 21

Mes Amours : accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle. Construction d’un programme de formation et de recherche appliquée avec et pour des personnes présentant une trisomie 21.

La recherche en lien étroit avec les personnes ayant une trisomie 21, a développé des outils pour une éducation à la sexualité répondant à leurs besoins et aspirations.

Ces outils améliorent leurs connaissances sur la sexualité, leurs sentiments relatifs à leur vie amoureuse et sexuelle ainsi que leur capacité d’autodétermination en la matière.

L’originalité de la recherche tient au fait qu’elle concerne des personnes ayant une déficience intellectuelle vivant en milieu ordinaire et qu’elle intègre leur participation comme actrices dans la construction du programme de formation et dans sa mise en œuvre.

Cette recherche a été réalisée par le Laboratoire Education Cultures et Politiques de l’Université de Lyon 2, la Fédération trisomie 21 France, le Centre Ressources Handicaps et Sexualité (CeRHes), le CIUSSS de la Mauricie et du Centre Québec ainsi que le CHU de Saint Étienne .

Les résultats de la recherche ont permis la création d’un kit d’exposition interactive afin d’engager un dialogue et de former à la vie affective et sexuelle. Ce kit contient différents supports comme des vidéos pour lancer les discussions, des photos et illustrations, des livrets de présentation de l’exposition en français et en facile à lire et à comprendre.

Les personnes avec trisomie 21 ont été associées à toutes les étapes de la démarche avec pour objectif de créer des modalités et des outils de formation dont elles puissent faire usage en tant que formatrices . Ces outils s’adressent en particulier à des personnes avec déficience intellectuelle et des co-animateurs sans déficience intellectuelle qui s’intéressent à la pair-aidance et qui souhaitent intervenir ensemble

Comme toutes les recherches soutenues par la FIRAH, les résultats et les outils à destination des acteurs de terrain sont gratuits et en libre accès.

Consultez les résultats de l’enquête !

Les résultats issus de la recherche et les informations sur l’exposition Mes Amours sont disponibles en ligne :

https://www.firah.org/fr/mes-amours.html