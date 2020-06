Merck Serono et Philochem concluent un accord de recherche dans le domaine de la fertilité

GENEVE, PRNewswire – Merck Serono, division pharmaceutique de Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne), a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord stratégique avec Philochem AG (Suisse), l’unité de recherche de la société Philogen S.p.A (Italie). Selon les termes de cet accord, Philochem fournira à Merck Serono des anticorps monoclonaux spécifiques qui seront utilisés pour la recherche de biomarqueurs moléculaires de la qualité des ovocytes et des embryons. Les autres termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

Une fois validés, ces biomarqueurs moléculaires pourront servir au développement de tests prédictifs ou diagnostiques pouvant aider les médecins à apprécier de manière objective la qualité des ovocytes et des embryons. « Nous sommes convaincus que le développement de tests diagnostiques non-invasifs innovants pouvant évaluer la qualité des ovocytes et des embryons permettra aux spécialistes de la fécondation in vitro d’offrir aux couples infertiles les meilleures chances de réaliser leur souhait de concevoir un enfant », a déclaré Bernhard Kirschbaum, Vice Président Exécutif, responsable Recherche & Développement de Merck Serono.

« Philochem possède une expérience considérable en matière d’isolement de molécules de liaison spécifiques. Nous nous réjouissons de cet accord de collaboration conclu avec Merck Serono dans le domaine de la fertilité et nous espérons pouvoir contribuer à faire progresser les techniques de fécondation in vitro », a déclaré le Dr Eveline Trachsel, directrice de recherche de Philochem AG.

Merck Serono est un leader mondial dans le domaine des traitements des troubles de la fertilité. L’ambition du groupe est de développer et d’offrir des produits et des dispositifs innovants faciles à utiliser ainsi que de nouvelles technologies pouvant aider les couples infertiles à chacune des étapes du cycle de reproduction : du développement du follicule jusqu’au début de la grossesse.

A propos de Merck Serono et des traitements des troubles de la fertilité

Merck Serono est le numéro un mondial dans le domaine des traitements des troubles de la fertilité, et la seule société à offrir un portefeuille complet de médicaments traitant les troubles de la fertilité à chacune des étapes du cycle de reproduction, ainsi que les versions recombinantes de trois hormones utilisées pour traiter les troubles de la fertilité : GONAL-f(R)FbM (follitropine alfa), pour stimuler les ovaires et la production d’ovules chez la femme et l’induction de la spermatogenèse chez l’homme; Luveris(R) (lutropine alfa), pour stimuler le développement folliculaire chez les femmes ayant un déficit important en LH; Ovitrelle(R) (choriogonadotropine alfa), pour faciliter la maturation des follicules et la libération des ovules; Pergoveris(R) (follitropine alfa / lutropine alfa), pour stimuler le développement folliculaire chez les femmes ayant un déficit important en LH et FSH; Cetrotide(R) (acétate de cétrorélix) pour prévenir l’ovulation prématurée ; et Crinone(R) (gel à la progestérone), pour favoriser l’initiation et le maintien d’une grossesse. Ces produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.

A propos de Merck Serono

Merck Serono est la division biopharmaceutique de Merck KGaA, société pharmaceutique et chimique basée à Darmstadt (Allemagne) opérant à l’échelle mondiale. Merck Serono, dont le siège est à Genève, découvre, développe, produit et commercialise des médicaments de prescription d’origine chimique et biologique dans des indications relevant de spécialistes. Aux Etats-Unis et au Canada, EMD Serono opère par le biais de filiales juridiquement indépendantes.