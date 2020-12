Menaces sur l'enseignement en langue des signes

Listen to this article Listen to this article





L’association des parents d’élève FCPE de Haute Garonne tire la sonnette d’alarme. L’unique structure en France proposant un parcours scolaire complet en milieu ordinaire à des élèves sourds en Langue des Signes Française (LSF), situé à Ramonville Saint Agne dans la banlieue de Toulouse seiat victime d’importantes restrictions budgétaires mettant en danger l’accueil des élèves. L’établissement “André Malraux”qui prend en charge les élèves handicapés de la maternelle à la Terminale, accueille plus de 80 élèves et selon la FCPE :”Sur le seul niveau collège, le 9 juillet 2009, les moyens spécifiques à cette structure LSF n’étaient toujours pas alloués au Collège André Malraux de Ramonville-St-Agne pour la rentrée de septembre” et ce “alors même que celui-ci subit de lourdes ponctions dans ses dotations”. Pour la FCPE, cette situation porte atteinte au fonctionnement des différentes structures qui le composent, et tout particulièrement à l’accueil de ses élèves en situation de handicap.