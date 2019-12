« Mémoire + » ou comment réduire les risques d’Alzheimer

La stimulation cérébrale permet de ralentir le vieillissement naturel du cerveau et de réduire les risques d’apparition de la maladie d’Alzheimer.

Le Dr Croisile, neurologue, expert du diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer et créateur de la méthode HAPPYneuron, précise que, pour prévenir le vieillissement cérébral, l’essentiel est de « faire travailler son cerveau par tous les moyens : faire des mots croisés, jouer aux cartes, au sudoku… »

AXA Santé a choisi la méthode HAPPYneuron (créé par Scientific Brain Training), car elle est une des seules solutions à ce jour en matière de stimulation cérébrale qui a obtenu des résultats scientifiques avérés.

« Mémoire + » est composé de 15 exercices ludiques accessibles depuis le site AXA Santé +.

Ces exercices font travailler les fonctions de la connaissance (la mémoire, le langage, la concentration, la logique et les capacités visuelles et spatiales) et sont adaptés au profil (âge, sexe et niveau d’études) de l’internaute et aux résultats obtenus au cours du programme.

