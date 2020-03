Même les malvoyants paient des impôts

HandiCaPZéro milite et agit pour la pleine citoyenneté des personnes déficientes visuelles. L’association est très attachée à apporter tous les outils indispensables à une plus grande autonomie quotidienne. Quoi de plus emblématique comme participation à la citoyenneté que sa contribution par l’impôt ? Pourquoi cet acte n’est-il toujours pas totalement accessible ? Ce sera le prochain défi d’handiCaPZéro : permettre aux personnes aveugles et malvoyantes un accès autonome à l’imposition sur le revenu : déclaration mais également avis d’imposition.

Concrètement, en collaboration avec la CFPSAA, HandiCaPZéro va tenter de convaincre l’administration fiscale et lui proposer de l’accompagner vers la mise en place d’un dispositif adapté en braille et en caractères agrandis.

Vous auriez alors toutes les informations nécessaires pour valider votre déclaration pré remplie par l’administration mais également pour saisir vous-même votre déclaration en ligne, et prendre connaissance de votre avis d’imposition sans l’aide d’une tierce personne.

Ce projet ne se fera pas sans une participation massive. Si vous pensez que cette démarche est légitime, rejoignez la liste des signataires en communiquant vos coordonnées à impots@handicapzero.org.