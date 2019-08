MediFridge, lauréat du prix « handicap 2010 » de la Ville de Paris

Le MediFridge a été développé en France à la suite d’un incident où l’insuline d’un membre de la famille Diegel* a été compromise pendant l’été de la canicule de 2003. Si les médicaments thermosensibles sont exposés à des températures extrêmes, ils sont endommagés et perdent très rapidement leur efficacité. La température parfaite de stockage pour ces médicaments est entre 2°C et 8°C et ils ne doivent jamais être congelés. Ces facteurs handicapent les utilisateurs de ces médicaments dans leurs déplacements.

« Il y a en France près de 1,7 millions de personnes qui souffrent de maladies qui les empêchent de voyager, parce que les médicaments qu’ils utilisent doivent impérativement être gardés à une température entre 2 et 8 °C. Ces gens sont effectivement prisonniers de leurs maladies. La gamme de produits MedActiv donne à ces patients la liberté de voyager et d’être responsables de leur santé» explique Uwe Diegel. Le MediFridge est un réfrigérateur portable qui permet aux gens de voyager avec leurs médicaments. Le MediFridge est recommandé pour l’insuline, les vaccins, l’adrénaline, les interférons, les hormones de croissance et les anticorps monoclonaux (TNF/Anti-TNF), couvrant des pathologies diverses telles que le diabète, la polyarthrite, la sclérose en plaque et les problèmes de croissance.

* Uwe Diegel est inventeur et Président de HealthWorks France, la compagnie à l’origine de la création du MediFridge et de toute la gamme de produits MedActiv

Renseignements : http://www.medactiv.fr